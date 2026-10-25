مياه الحسكة تعيد ثلاث آبار إلى الخدمة لتحسين واقع مياه الشرب بريف المحافظة

الحسكة-سانا

أنجزت الورشات الفنية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، بالتعاون مع منظمة “العمل ضد الجوع”، أعمال صيانة ثلاث آبار لمياه الشرب في ريف المحافظة، وأعادتها إلى الخدمة، في إطار الجهود المستمرة لتأهيل مشاريع المياه الريفية وتحسين واقع التزويد بالمياه.

وأوضح مدير عام الشركة فرحان العويس، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن الورشات الفنية أنجزت اليوم صيانة بئرين في ناحية الجوادية، وأعادتهما إلى الاستثمار بعد إصلاح الغواطس وتنزيلها، باستطاعة 30 حصاناً للبئر الأول و25 حصاناً للبئر الثاني.

وأضاف أن الورشات أنجزت قبل أيام صيانة بئر مياه في قرية ذبانة بريف مدينة القامشلي، من خلال إصلاح الغاطس باستطاعة 25 حصاناً وإعادة تركيبه، ما أتاح وضع البئر في الخدمة مجدداً.



تحسين استقرار مياه الشرب

وأكد العويس أن إعادة الآبار الثلاث إلى الخدمة ستسهم في تعزيز استقرار تأمين مياه الشرب للأهالي في ناحية الجوادية وقرية ذبانة.

وأشار إلى استمرار الشركة في تنفيذ خطط صيانة وإصلاح مشاريع المياه الريفية المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، بما يحسن واقع التزويد بالمياه ويضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

وكانت الورشات الفنية التابعة للشركة، بالتعاون مع منظمة “العمل ضد الجوع”، أنجزت الأسبوع الماضي أعمال صيانة وإصلاح أربع آبار مياه ريفية في مناطق متفرقة من المحافظة، شملت بئراً في قرية تشرين بمنطقة القحطانية، وبئرين في ناحية تل حميس، وبئراً في قرية الرشيدية بريف مدينة الدرباسية.



يذكر أن منظمة “العمل ضد الجوع”، هي منظمة إنسانية عالمية نشأت في فرنسا وملتزمة بإنهاء الجوع في العالم وتساعد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، وتزود المجتمعات بإمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والحلول المستدامة للجوع.