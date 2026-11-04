بينها تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية عبر قروض ميسّرة، ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا مع السعودية، خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع على رأس وفد رفيع المستوى إلى المملكة؟