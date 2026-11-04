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ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا مع السعودية ؟

01 7 ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا مع السعودية ؟
02 5 ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا مع السعودية ؟
03 3 ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا مع السعودية ؟

بينها تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية عبر قروض ميسّرة، ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا مع السعودية، خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع على رأس وفد رفيع المستوى إلى المملكة؟

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