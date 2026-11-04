ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا مع السعودية ؟ تاريخ النشر: 2026/11/04 10:36 مساءً اخر تحديث: 2026/11/05 12:02 صباحًا بينها تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية عبر قروض ميسّرة، ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا مع السعودية، خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع على رأس وفد رفيع المستوى إلى المملكة؟ التعاون الخليجي يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية ويدعو لتصنيفهم إرهابيين رؤساء أركان دول اتفاقية مكة يبحثون تعزيز التعاون العسكري والدفاع الجماعي قناطري: مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصادياً الرئيس الشرع يتلقى برقيتي تهنئة من ملك البحرين وولي عهده بمناسبة عيد التحرير وصول باخرة إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بـ3800 طن من الأسمدة لدعم الإنتاج الزراعي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أحمد الشرعالرئيس السوريالسعوديةزيارة الرئيس الشرع إلى السعوديةسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك الكويت تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعزي بضحايا السيول ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء آخر الأخبار حماةمحليات تأهيل قنوات الري يعيد أكثر من 18 ألف هكتار للخدمة في سهل الغاب دولي السعودية وباكستان تبحثان التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التوتر دولي ترامب يقر بتأثير الحرب على إيران في خسائر الجمهوريين بالانتخابات