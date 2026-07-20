الرقابة والتفتيش تبحث مع وفد “سيجما” تعزيز الحوكمة والإصلاح الإداري في سوريا

دمشق-سانا



بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، مع وفد من مبادرة تعزيز الحوكمة والإدارة الأوروبية “سيجما” ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سبل تعزيز مسار الإصلاح الإداري، وتطوير آليات الحوكمة في سوريا.



وذكرت الهيئة في بيان أن مسؤولي الهيئة قدموا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين، عرضاً حول أبرز المشاريع التي تحققت خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى المشاريع المستقبلية التي تشمل الخطة الاستراتيجية، ومصفوفة النزاهة والشفافية، ومسودة قانون الهيئة الجديد.



وأعرب وفد “سيجما” عن تقديره للتطور الذي حققته الهيئة في فترة وجيزة، مشيراً إلى التزامها بمعايير الشفافية واعتماد منهجية علمية في إعداد مشاريعها، واقترحوا مجالات تعاون واسعة لتطوير السياسات العامة، ونقل أفضل الممارسات الأوروبية في الرقابة والحوكمة، وتأهيل الكوادر البشرية.



واتفق الجانبان على عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع المقبل لوضع خارطة طريق تنفيذية للمشاريع المقترحة، وتحديد أولويات التعاون.



شارك في الاجتماع رئيس قطاع الاقتصاد والمال علي مشكل، ومدير مديرية التعاون الدولي محمد العطوي، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة.



وتعتبر مبادرة “سيجما” (SIGMA)، التي تأسست عام 1992 بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والاتحاد الأوروبي، الذراع الاستشاري والتقني الذي يدعم المفوضية الأوروبية، وتقدم المشورة الفنية والعملية لتخطيط وتنفيذ إصلاحات الإدارة العامة، مثل: الخدمة المدنية، وإدارة الموارد البشرية، والحوكمة، وإدارة المالية العامة.