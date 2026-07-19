الداخلية تقبض على متورط بجرائم حرب ونشاطات تخريبية ضد قوى الأمن

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم، على خلفية تورطه في جرائم حرب بحق المدنيين خلال ‏فترة حكم النظام البائد، إضافة إلى مشاركته في نشاطات تخريبية استهدفت القوات الأمنية.‏

وذكرت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن التحقيقات أظهرت أن المقبوض عليه تخرّج في الكلية ‏الحربية باختصاص المدفعية، وخدم ضمن عدة تشكيلات عسكرية، وتولى قيادة مجموعة مدفعية في محافظة السويداء، ‏وشارك في قصف أحياء ومناطق مدنية بمحافظة درعا خلال سنوات الثورة، قبل نقله إلى جبهات القتال في حمص وإدلب.‏

وبيّنت الوزارة أن المدعو كرم حافظ إبراهيم شارك، خلال أحداث السادس من آذار العام الماضي، في استهداف رتل أمني، ‏ثم توجه إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية، قبل أن يفرّ عقب استعادة القوات الأمنية ‏السيطرة على المنطقة.‏

وكشفت التحقيقات أيضاً عن مشاركة المقبوض عليه في أحد التجمعات التحريضية بدعوة من المدعو غزال غزال، وحيازته ‏مسدساً حربياً بقصد استخدامه في مواجهة القوات الأمنية، إضافة إلى تواصله مع أحد الأشخاص وتكليفه برصد تحركات ‏قوى الأمن الداخلي.‏

وأكدت الوزارة أن الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.‏

وتأتي هذه العمليات ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية في ‏ملاحقة ومحاسبة مسؤولي ‏النظام البائد المتورطين بارتكاب ‏جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ ‌‏عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق ‏الضحايا وأسرهم.‏

وفي 15 حزيران الفائت أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على 3548 عسكرياً من عهد النظام البائد، بينهم ضابط برتبة عماد، و42 لواء، و172 عميداً، و218 عقيداً، و112 مقدّماً، و73 رائداً، و160 نقيباً.