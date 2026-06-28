جولة ميدانية للاطلاع على مشروعات دعم المياه في ‏دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‎ ‎

أجرى معاون المدير العام للشركة العامة لمياه ‏الشرب والصرف الصحي بدمشق المهندس عماد ‏نعمي مع وفد من الحكومة الألمانية، ضم ممثلين عن ‏الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي ‏والتنمية‎ BMZ ‎ومنظمة اليونيسف برئاسة ممثلة ‏المنظمة في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا، جولة ‏ميدانية في مدينة دوما بريف دمشق، بهدف الاطلاع ‏على مشروعات دعم المياه، وتعزيز التعاون مع ‏الجهات المانحة في قطاع مياه الشرب‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأحد، أنه تم خلال الجولة الاطلاع على مشروع ‏تأهيل آبار الوحدة والملعب، حيث تم الاستماع إلى ‏مراحل التنفيذ، وشرح فني حول الأعمال المنجزة ‏وآلية التشغيل؛ لضمان استدامة المشروع، وتقييم ‏أثره على المجتمع المحلي‎.‎

وأكد نعمي على أهمية المشروع في تحسين الواقع ‏المائي لمدينة دوما، مشيراً إلى مشروعات قادمة ‏ستنفذها منظمة اليونيسف بدعم من الحكومة ‏الألمانية، لتعزيز خدمات مياه الشرب في دمشق ‏وريفها‎.‎

ويعد هذا المشروع من المبادرات الحيوية التي ‏تنفذها منظمة اليونيسف بتمويل ألماني، وشملت ‏إعادة تأهيل 9 آبار وتجهيزها بغزارة وسطية 135 ‏م³/ساعة، وصيانة الخزان العالي بسعة 250 م³ ‏والخزان الأرضي بسعة 3000 م³ وتجهيزهما ‏بالمضخات، إضافة إلى دعم المشروع بمحولات ‏كهربائية وخط كهربائي معفى من التقنين، ليستفيد ‏منه نحو 150 ألف نسمة من خلال إمدادات مائية ‏جزئية من الآبار المؤهلة‎.‎