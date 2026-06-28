جولة ميدانية للاطلاع على مشروعات دعم المياه في ‏دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
أجرى معاون المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق المهندس عماد نعمي مع وفد من الحكومة الألمانية، ضم ممثلين عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ ومنظمة اليونيسف برئاسة ممثلة المنظمة في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا، جولة ميدانية في مدينة دوما بريف دمشق، بهدف الاطلاع على مشروعات دعم المياه، وتعزيز التعاون مع الجهات المانحة في قطاع مياه الشرب.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أنه تم خلال الجولة الاطلاع على مشروع تأهيل آبار الوحدة والملعب، حيث تم الاستماع إلى مراحل التنفيذ، وشرح فني حول الأعمال المنجزة وآلية التشغيل؛ لضمان استدامة المشروع، وتقييم أثره على المجتمع المحلي.
وأكد نعمي على أهمية المشروع في تحسين الواقع المائي لمدينة دوما، مشيراً إلى مشروعات قادمة ستنفذها منظمة اليونيسف بدعم من الحكومة الألمانية، لتعزيز خدمات مياه الشرب في دمشق وريفها.
ويعد هذا المشروع من المبادرات الحيوية التي تنفذها منظمة اليونيسف بتمويل ألماني، وشملت إعادة تأهيل 9 آبار وتجهيزها بغزارة وسطية 135 م³/ساعة، وصيانة الخزان العالي بسعة 250 م³ والخزان الأرضي بسعة 3000 م³ وتجهيزهما بالمضخات، إضافة إلى دعم المشروع بمحولات كهربائية وخط كهربائي معفى من التقنين، ليستفيد منه نحو 150 ألف نسمة من خلال إمدادات مائية جزئية من الآبار المؤهلة.