حين تهدأ حركة الأسواق ليلاً…عمّال النظافة في حمص يواصلون عملهم قبيل عيد الفطر

حمص-سانا

حين تهدأ حركة الأسواق في مدينة حمص خلال ليالي رمضان، ومع اقتراب عيد الفطر، يبدأ عمّال النظافة عملهم عند الواحدة بعد منتصف الليل، لإزالة مخلفات يوم مزدحم وإعادة ترتيب المكان، تمهيداً لاستقبال المتسوقين في اليوم التالي.

مشرف قطاع الأسواق ومركز المدينة في مديرية نظافة حمص مطيع عشيرة قال لمراسل سانا إن فرق العمل تنفذ مهامها يومياً بتوجيه من المديرية وبالتعاون مع شركة الفارس، حيث يتم توزيع العمال والآليات على عدة محاور ضمن الأسواق ومركز المدينة.

وأوضح عشيرة أن العمال يستخدمون الآليات الجامعة والضاغطات إلى جانب الجهود اليدوية، مشيراً إلى أن وتيرة العمل تتضاعف خلال هذه الفترة نتيجة ازدحام الأسواق وانتشار البسطات، ما يزيد من كميات النفايات ويستدعي متابعة مستمرة لتنظيف الأسواق بسرعة.

بدوره، بيّن عامل النظافة محمد منير أن كثيرين يرون عمل عمال النظافة روتينياً، دون إدراك حجم الجهد المبذول للحفاظ على نظافة المدينة، موضحاً أن مهامهم لا تقتصر على جمع النفايات، بل تشمل أيضاً الحفاظ على المظهر العام، وهو عمل شاق يُنجز في ساعات متأخرة من الليل.

وفي أسواق حمص عبّر عدد من التجار عن تقديرهم لهذه الجهود، حيث وجّه التاجر صائب صابرين رسالة شكر لعمال النظافة على ما يبذلونه للحفاظ على نظافة الأسواق، ولا سيما الأسواق التراثية للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

من جهته أشار التاجر شوقي الحسامي إلى أن الأسواق بعد إغلاق المحال عند منتصف الليل، تكون مليئة بالأكياس وبقايا المأكولات، موضحاً أن وجود عمال النظافة يسهم في إعادة ترتيب المكان بسرعة، ليكون جاهزاً لاستقبال المتسوقين في اليوم التالي.

وتشهد أسواق مدينة حمص خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان حركة نشطة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يقبل الأهالي على شراء مستلزمات العيد، ما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في كميات النفايات، الأمر الذي يدفع مديرية النظافة في مجلس المدينة إلى تكثيف انتشار العمال والآليات للحفاظ على نظافة الأسواق والشوارع.