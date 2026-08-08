الموارد المائية باللاذقية تواصل صيانة وتعزيل قنوات الري لرفع ‏كفاءتها

اللاذقية-سانا‏

تواصل مديرية الموارد المائية في اللاذقية تنفيذ أعمال الصيانة ‏والتعزيل في عدد من القنوات الرئيسة والفرعية في ريف ‏المحافظة، بهدف رفع جاهزية منظومة الري وتحسين كفاءة نقل ‏المياه وضمان استمرارية وصولها إلى الأراضي الزراعية ‏المستفيدة‎.‎

وأوضحت وزارة الطاقة في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أن ‏الأعمال شملت إزالة الاختناقات وتعزيل الفرع الثاني عشر من ‏القناة الرئيسة منسوب (+80) في منطقة القبيسية، والقناة الرئيسة ‏على محور بنجارو – القبيسية، إضافة إلى متابعة أعمال التعزيل في ‏القناة الرئيسة منسوب (+50) بمنطقة الراهبية.‏

وبينت الوزارة أن هذه الأعمال تسهم في الحد من العوائق ‏والترسبات التي تؤثر في أداء القنوات بما يعزز انسيابية الجريان ‏ويرفع كفاءة الشبكة‎.‎

وكانت وزارة الطاقة أعلنت الشهر الفائت استكمال وتجهيز محطة ‏ضخ “بطرا” في ريف جبلة، استعداداً لوضعها في الخدمة لتعزيز ‏منظومة الري بالمنطقة‎.‎

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود وزارة الطاقة لتأهيل منشآت ‏الري وتطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية؛ بما يعزز استقرار ‏إمدادات المياه للأراضي الزراعية المستفيدة، ويدعم استدامة ‏الموارد المائية والتنمية الزراعية في المحافظة‎.‎