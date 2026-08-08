الموارد المائية باللاذقية تواصل صيانة وتعزيل قنوات الري لرفع ‏كفاءتها

اللاذقية-سانا
تواصل مديرية الموارد المائية في اللاذقية تنفيذ أعمال الصيانة والتعزيل في عدد من القنوات الرئيسة والفرعية في ريف المحافظة، بهدف رفع جاهزية منظومة الري وتحسين كفاءة نقل المياه وضمان استمرارية وصولها إلى الأراضي الزراعية المستفيدة.
وأوضحت وزارة الطاقة في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أن الأعمال شملت إزالة الاختناقات وتعزيل الفرع الثاني عشر من القناة الرئيسة منسوب (+80) في منطقة القبيسية، والقناة الرئيسة على محور بنجارو – القبيسية، إضافة إلى متابعة أعمال التعزيل في القناة الرئيسة منسوب (+50) بمنطقة الراهبية.
وبينت الوزارة أن هذه الأعمال تسهم في الحد من العوائق والترسبات التي تؤثر في أداء القنوات بما يعزز انسيابية الجريان ويرفع كفاءة الشبكة.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت الشهر الفائت استكمال وتجهيز محطة ضخ “بطرا” في ريف جبلة، استعداداً لوضعها في الخدمة لتعزيز منظومة الري بالمنطقة.
وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود وزارة الطاقة لتأهيل منشآت الري وتطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية؛ بما يعزز استقرار إمدادات المياه للأراضي الزراعية المستفيدة، ويدعم استدامة الموارد المائية والتنمية الزراعية في المحافظة.