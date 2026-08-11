فعالية في القنيطرة لدعم مهارات الشباب وتطويرها ‏

القنيطرة-سانا‏

نظم مكتب شؤون الشباب في محافظة القنيطرة بالتعاون مع مؤسسة نور ‏للإغاثة ‏اليوم الثلاثاء، فعالية شبابية في المركز الثقافي بمدينة السلام بهدف ‏دعم الشباب ‏وتمكينهم وتطوير مشاريعهم وأفكارهم‎.‎

‎ ‎وتضمنت الفعالية التي تقام بمناسبة اليوم الدولي للشباب، معرضاً للمشاريع ‌‏الشبابية وندوة حول الحوكمة والعمل على المواقع الإلكترونية‎.‎

‏ ‌‎وأوضحت مسؤولة شؤون شباب القنيطرة المهندسة بتول عرابي في تصريح ‌‏لمراسل سانا، أن الفعالية تضمنت عرضاً لمشاريع شبابية صغيرة تدر دخلاً ‏مادياً ‏لأصحابها، ومناقشة الأفكار والتحديات التي تواجهها، ووضع خطوط ‏لتطويرها ‏وإمكانية إعداد دراسات جدوى اقتصادية لها، تمهيداً لعرضها على ‏مستثمرين ‏وشركاء قادرين على دعمها وتطويرها‎.‎

مهارات تحتاج الدعم

وأشارت عرابي إلى أن الشباب السوري يمتلك مهارات وأفكاراً مميزة، ‏لكنها ‏تحتاج إلى بيئة حاضنة وداعمة، مؤكدة استمرار العمل على التشبيك مع ‏مؤسسة ‏نور وغيرها من الجمعيات والمؤسسات لدعم المواهب الشبابية ‏وتطويرها، بما ‏يساعد الشباب على الوصول إلى المكان الذي يطمحون إليه‎.‎

ويحتفل العالم باليوم الدولي للشباب في 12 آب من كل عام، وهو مناسبة ‏أقرّتها ‏الأمم المتحدة عام 1999 لتسليط الضوء على قضايا الشباب وتعزيز ‏مشاركتهم ‏الفاعلة في التنمية، ودعم دورهم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً ‏واستدامة‎.‎