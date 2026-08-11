فعالية في القنيطرة لدعم مهارات الشباب وتطويرها ‏

القنيطرة-سانا
نظم مكتب شؤون الشباب في محافظة القنيطرة بالتعاون مع مؤسسة نور للإغاثة اليوم الثلاثاء، فعالية شبابية في المركز الثقافي بمدينة السلام بهدف دعم الشباب وتمكينهم وتطوير مشاريعهم وأفكارهم.
وتضمنت الفعالية التي تقام بمناسبة اليوم الدولي للشباب، معرضاً للمشاريع الشبابية وندوة حول الحوكمة والعمل على المواقع الإلكترونية.
وأوضحت مسؤولة شؤون شباب القنيطرة المهندسة بتول عرابي في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية تضمنت عرضاً لمشاريع شبابية صغيرة تدر دخلاً مادياً لأصحابها، ومناقشة الأفكار والتحديات التي تواجهها، ووضع خطوط لتطويرها وإمكانية إعداد دراسات جدوى اقتصادية لها، تمهيداً لعرضها على مستثمرين وشركاء قادرين على دعمها وتطويرها.
مهارات تحتاج الدعم
وأشارت عرابي إلى أن الشباب السوري يمتلك مهارات وأفكاراً مميزة، لكنها تحتاج إلى بيئة حاضنة وداعمة، مؤكدة استمرار العمل على التشبيك مع مؤسسة نور وغيرها من الجمعيات والمؤسسات لدعم المواهب الشبابية وتطويرها، بما يساعد الشباب على الوصول إلى المكان الذي يطمحون إليه.
ويحتفل العالم باليوم الدولي للشباب في 12 آب من كل عام، وهو مناسبة أقرّتها الأمم المتحدة عام 1999 لتسليط الضوء على قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية، ودعم دورهم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة.