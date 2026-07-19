بدء المرحلة الأولى من تأهيل الطرق في منطقة حارم بريف إدلب الشمالي والغربي

إدلب-سانا



باشرت دائرة الخدمات الفنية في منطقة حارم، اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وإصلاح عدد من الطرق، تمهيداً لتزفيتها في ريف إدلب الشمالي الغربي، وذلك ضمن مشاريع إصلاح وتأهيل شبكة الطرق في الريف الشمالي والغربي للمحافظة.



وتهدف الأعمال إلى تحسين البنية التحتية، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات، بما يسهم في تعزيز الربط بين المناطق وتخفيف معاناة مستخدمي الطريق.

وأوضح مدير منطقة حارم حسين جنيد في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل الطرق الحيوية في ريف المحافظة، حيث بدأت اليوم أعمال المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الطرق الرئيسية التي تربط مدينة إدلب بمدينتي سلقين وحارم، على أن تتضمن المرحلة الثانية أعمال التأهيل والإصلاح والتزفيت.



وأشار جنيد إلى أن الأعمال تشمل المباشرة بتزفيت الطريق الرئيسي إلى بلدة عزمارين بريف إدلب الشمالي الغربي، بدعم وإشراف مديرية الخدمات الفنية ومحافظة إدلب، لافتاً إلى أهمية محور عزمارين في ربط المدينة بالمناطق المجاورة وتسهيل حركة النقل والعبور والإسعاف والخدمات الضرورية.



بدوره، بيّن المهندس أحمد جاسم رئيس مركز الخدمات الفنية بمدينة حارم، أن فرق المديرية باشرت تنفيذ أعمال تزفيت طريق سلقين–عزمارين بطول يقارب 10 كم، مؤكداً أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الطريق وزيادة عوامل الأمان، وتسهيل حركة المواطنين والطلاب والبضائع والخضراوات.



وعبّر رئيس بلدية عزمارين عبد العظيم غنام عن فرحته وأهالي البلدة ببدء أعمال إصلاح الطريق الحيوي الذي يربط منطقة حارم بمدينة جسر الشغور وصولاً إلى الساحل، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سينعكس إيجاباً على حركة المواطنين، ونقل المنتجات الزراعية، وحركة السير، وسيخفف الأضرار الناتجة عن تدهور الطريق خلال السنوات الماضية، ويحد من الاختناقات والحوادث المتكررة.



وذكر محمود غنام من أهالي عزمارين أن أهالي البلدة ينتظرون هذا المشروع منذ زمن طويل، لكونه يشكل شرياناً رئيسياً مهماً للبلدة والمنطقة، معرباً عن شكره للجهات المعنية على الاستجابة لمطالبهم وتخفيف معاناتهم اليومية أثناء التنقل.



وتندرج أعمال تزفيت طريق عزمارين ضمن سلسلة مشاريع تنفذها مديرية الخدمات الفنية في إدلب بالتعاون مع المحافظة لإعادة تأهيل الطرق المتضررة في ريف إدلب، بهدف تحسين واقع البنية التحتية وتوفير شبكة طرق آمنة تخدم المواطنين، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية والزراعية في المنطقة.



وكانت مديرية الخدمات الفنية في محافظة إدلب أنهت مؤخراً أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية في بلدة سرمين بريف المحافظة الشرقي، التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة قصف النظام البائد.