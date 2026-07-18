تدريب مكفوفين على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن ورشة عمل بدرعا 

درعا-سانا



ركزت ورشة العمل التدريبية التي أقيمت في محافظة درعا اليوم السبت على تعريف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بأدوات التكنولوجيا الحديثة وتدريبهم على استخدام الهواتف الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يساعدهم على الوصول إلى المعلومات وإنجاز المهام اليومية بفاعلية أكبر.

الورشة التي نظمتها مبادرة “شرف AI ” بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا حملت عنوان :” نور البصيرة والتكنولوجيا.. تمكين المكفوفين بالذكاء الاصطناعي” تسهم بتعزيز استفادة فاقدي البصر كلياً أو جزئياً من التقنيات الرقمية الحديثة ولا سيما الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي أصبحت توفر حلولاً مساندة لهم.





وأوضح المدير التنفيذي للمبادرة محمد شرف في تصريح لسانا، أن المشاركين يتلقون تدريباً على استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد والتعرف على التطبيقات التي تساعدهم في التعامل مع المحتوى الرقمي.



بدوره، بيّن مدرب نظام أندرويد للمكفوفين تيسر أبو عره، أن التدريب يركز على تعليم المشاركين أساسيات التعامل مع الهواتف الذكية من خلال الإيماءات الخاصة بالمكفوفين، واستخدام قارئات الشاشة وتقنيات النطق، إضافة إلى بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساندة.



وتعد مثل هذه البرامج التدريبية خطوة نحو تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي.