وزارة الطاقة تبحث مع GIZ الألمانية تعزيز التعاون في التدريب المهني وتطوير المناهج النفطية

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل الفني الخاص بالمعاهد والثانويات المهنية النفطية، إضافة إلى تطوير المناهج التعليمية بما يواكب احتياجات قطاع الطاقة.

وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول إمكانية افتتاح مراكز تدريب مهني جديدة تحت مسمى “أكاديمية الطاقة”، بما يسهم في بناء كوادر فنية مؤهلة وفق معايير حديثة، وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية المتخصصة في المجالات النفطية.

وأكد الجانبان أهمية توسيع برامج التدريب المشتركة، وتطوير البنية التدريبية للمعاهد المهنية، بما يدعم رفع مستوى الكفاءات الوطنية، ويعزز مسار التطوير المؤسسي في قطاع الطاقة.

يُذكر أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ هي مؤسسة حكومية ألمانية تعمل في مجال التنمية الدولية منذ أكثر من خمسين عاماً، وتنفذ برامج تنموية في أكثر من 120 دولة، من بينها سوريا.