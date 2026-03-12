جولات رقابية على أسواق الألبسة في حمص لضبط الأسعار قبيل عيد الفطر

حمص-سانا

نفذت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، جولات رقابية في عدد من الأسواق الشعبية بالمدينة شملت محال الألبسة والأحذية، بهدف متابعة الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير، والتأكد من الالتزام بنسب الأرباح المحددة، مع اقتراب عيد الفطر.

وأوضح مراقب التموين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص غيث الدالي في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الهدف من الجولات الرقابية في الأسواق، متابعة الإعلان عن الأسعار، والتأكد من تداول الفواتير ونسب الأرباح المعتمدة، مبيناً أنه في حال وجود مخالفات يتم تنظيم ضبوط، وفي حال تسجيل نسب أرباح مرتفعة أو تكرار مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، أو عدم تداول الفواتير، يتم إغلاق المحل مباشرة بالشمع الأحمر وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشار إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص نظمت نحو 350 ضبطاً تموينياً بحق محال الألبسة والأحذية منذ بداية العام الحالي، نتيجة مخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير.

هاني أبو عمر صاحب محل ألبسة، بيّن أن نسبة الأرباح في محال الألبسة تتراوح بين 20 و25 بالمئة، مشيراً إلى أن حركة الأسواق بدأت تنشط خلال هذه الفترة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ومؤكداً الالتزام بالأسعار المحددة وتسعير كامل البضاعة المعروضة.

بدورها، أشارت المتسوقة غيثة الكردي إلى أن دوريات حماية المستهلك تسهم في ضبط الأسعار في الأسواق، وتساعد المواطنين في حال وجود أي تجاوزات من قبل بعض التجار.

وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات جولات الرقابة التموينية خلال شهر رمضان وقبيل الأعياد، بهدف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكد من الإعلان عنها بشكل واضح وتداول الفواتير النظامية.