IMG 20250921 155225 552 حملة إغاثية في بصر الحرير لدعم الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها في السويداء

درعا-سانا

أطلقت منظمة التنمية السورية اليوم، حملة إغاثية في محافظة درعا تضمنت قافلة إنسانية مؤلفة من 41 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والصحية والطحين، لتوزيعها على الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها في محافظة السويداء، جراء الظروف التي تمر بها المحافظة.

وتهدف القافلة لضمان تلبية احتياجات العائلات في إطار خطة شاملة تستمر على مدار أسبوع للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في بلدة بصر الحرير وعدد من قرى ريف درعا الشرقي.

وأوضح رئيس المجلس المحلي في بلدة بصر الحرير أنس الحريري، أن عملية التوزيع تتم بالتعاون بين المجلس والمنظمات الإنسانية والخيرية، ومنها منظمة التنمية السورية، إضافة إلى الهلال الأحمر العربي السوري الذي يشارك في إيصال بعض المساعدات للأهالي.

وأشار الحريري الى أنه رغم أهمية هذه المساعدات إلا أنها غير كافية قياساً بحجم احتياجات الأسر المهجرة التي تركت منازلها دون أن تتمكن من أخذ مستلزماتها الأساسية.

وقال: نواجه اليوم تحدياً إضافياً مع بداية العام الدراسي الجديد، إذ إن مراكز الإيواء عبارة عن مدارس، ونحن مضطرون لإخلائها لاستمرار العملية التعليمية، في وقت لا تتوفر فيه أماكن بديلة لإيواء هذه الأسر داعيا إلى حلول عاجلة وجذرية لذلك.

