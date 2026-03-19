أمطار في أغلب المحافظات أغزرها 28.5 مم في ساحة الحجاز بدمشق

دمشق-سانا

شهدت عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، كان أعلاها 28.5 مم في ساحة الحجاز بدمشق.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة السورية، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

دمشق وريفها

المزة 10 مم، قاسيون 16 مم، دوار البيطرة 15.5 مم، ساحة الحجاز 28.5 مم، الحرمون 16 مم، الزبداني 2.5 مم، سرغايا 0.5 مم، مضايا 3 مم، ميسلون 14 مم، قطنا 14.7 مم، التل 8.5 مم ، المشرفة 9 مم، جديدة الشيباني 14 مم، عسال الورد 11 مم، منين 16.3 مم ، الجراجير 11.7 مم، الكسوة 17 مم ، النبك 10 مم، دوما 9.5 مم، عقربا 11 مم، يبرود 11 مم، القطيفة 14 مم، مطار دمشق الدولي 15.4 مم

درعا

نوى 14 مم، تل شهاب 3 مم، الشيخ مسكين 9 مم، إزرع 6 مم، مدينة درعا 19 مم، الصنمين 10 مم، المسيفرة 10 مم، بصرى 20 مم

السويداء

مدينة السويداء 23.5 مم، عين العرب –السويداء 25 مم ، شهبا 16 مم، صلخد 26 مم.

القنيطرة

حضر 15 مم، مدينة القنيطرة 14 مم، نبع الصخر 5 مم.

حمص

القريتين 2 مم، تمر 8.5 مم.

حماة

السعن 2.2 مم.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أوضحت في بيان أمس أن المنخفض الجوي الذي بدأ في سوريا اليوم، سيستمر حتى مساء غد الجمعة، وتكون الهطولات المطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق.