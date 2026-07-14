مصطفى لـ سانا: الاستماع إلى شهود الحق العام يعزز بناء الملف ‏القضائي وفق الأصول القانونية

دمشق-سانا‏

أكد مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة ‌‏الانتقالية السورية ‏المحامي رديف مصطفى، أن استمرار جلسات ‏محاكمة المتهم عاطف نجيب، وفق إجراءات علنية يجسد التزام ‏الدولة بمسار مساءلة قائم على سيادة القانون، يوازن بين حق ‏الضحايا في الوصول إلى العدالة، وحق المتهم في محاكمة عادلة ‏تكفل جميع الضمانات القانونية‎.‎

وأوضح مصطفى في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الجلسة ‏الجديدة من محاكمة عاطف نجيب التي عقدتها محكمة الجنايات ‏الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية شهدت استمرار الاستماع إلى ‏شهود الحق العام، في إطار استكمال بناء الملف القضائي وفق ‏الأصول القانونية، مبيناً أن هذه المرحلة تعد من أهم مراحل ‏المحاكمة لما تتضمنه من إفادات ووقائع وأدلة تسهم في تكوين ‏القناعة القضائية لدى المحكمة‎.‎

وبيّن مصطفى أن شهادات الحق العام تمكن المحكمة من الإحاطة ‏الكاملة بظروف الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى المتهم، بما ‏يضمن الفصل في الدعوى استناداً إلى الأدلة، مع الحفاظ على ‏حقوق جميع أطرافها وفق الضمانات التي يكفلها القانون‎.‎

وشدد مصطفى على أن العدالة الانتقالية ليست مساراً للانتقام، وإنما ‏عملية قانونية ومؤسسية تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب، ‏وإنصاف الضحايا، وترسيخ الثقة بالقضاء، بما يسهم في بناء ‏مستقبل يقوم على الحقيقة والعدالة، ويضمن عدم تكرار الانتهاكات‎.‎

وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق عقدت صباح اليوم الثلاثاء، ‏جلستها الخامسة، للنظر في الدعوى المقامة بحق عاطف نجيب، ‏المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وجرى خلالها ‏الاستماع إلى شهود الحق العام، وذلك بحضور عدد من ذوي ‏الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة ‏الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية‎.‎