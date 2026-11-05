البديوي: تعزيز الربط الكهربائي والمائي الخليجي لمواجهة المتغيرات الإقليمية

الرياض-سانا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي، ودراسة إنشاء مشروع للربط المائي بين دول المجلس، يمثلان خطوات استراتيجية نحو تكامل البنى التحتية، وتعزيز أمن الموارد الحيوية واستدامة التنمية.

ونقل الموقع الإلكتروني للمجلس عن البديوي قوله، خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس، اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي: إن هذه المشاريع تعكس الرؤية المشتركة لقادة دول المجلس لبناء منظومة خليجية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة المتغيرات الإقليمية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

وأوضح أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، الذي عقد في جدة في 28 نيسان الماضي، بشأن تعزيز التعاون والتكامل في قطاعي الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في المنطقة تفرض رفع كفاءة البنى التحتية، وتعزيز التنسيق في إدارة الموارد الحيوية.

وبيّن البديوي أن الاجتماع يناقش نتائج دراسة إمكانية إقامة مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، إلى جانب دراسة تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي، لافتاً إلى أن الأمانة العامة أنجزت، بالتعاون مع الدول الأعضاء والجهات المختصة، الدراسات الفنية اللازمة، تمهيداً لرفع التوصيات إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد في 2 تشرين الأول الماضي، بمتانة اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها دول المجلس في ظل الظروف الراهنة، وقدرتها على مواصلة النمو رغم تزايد حالة عدم اليقين على الساحة العالمية.