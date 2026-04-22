استئناف رحلات الخطوط القطرية وفلاي ناس إلى مطار دمشق في الأول من أيار

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اليوم الأربعاء، عن استئناف رحلات كل من الخطوط الجوية القطرية من الدوحة، وطيران فلاي ناس من جدة إلى مطار دمشق الدولي، وذلك اعتباراً من الأول من أيار 2026.

وبين رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى خير الله في تصريح لمراسل سانا، أن هذا التطور يأتي كخطوة مهمة في إطار استعادة النشاط الجوي، وتعزيز الربط الإقليمي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين وتنشيط حركة النقل الجوي، وذلك ضمن العودة التدريجية لاستئناف الرحلات إلى مطار دمشق الدولي في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، في الـ 8 من الشهر الجاري، إعادة فتح جميع الممرات الجوية التي أغلقت سابقاً، واستئناف الحركة الجوية عبر الأجواء السورية، إضافة إلى استئناف العمل في مطار دمشق الدولي، وعودة العمليات التشغيلية فيه بشكل منتظم.