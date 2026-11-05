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بدء تأهيل شبكة المياه في قرية عين الطاقة بريف حماة الغربي

DSC05023 بدء تأهيل شبكة المياه في قرية عين الطاقة بريف حماة الغربي
من أعمال تأهيل شبكة المياه في قرية عين الطاقة-حماة-5-11-2026-سانا

 حماة-سانا
 
بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، اليوم الخميس، أعمال تأهيل شبكة مياه الشرب في قرية عين الطاقة بريف حماة الغربي، بالتعاون مع المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين، بما يسهم في تحسين وصول المياه إلى نحو 3500 نسمة.
 
وأفادت رئيسة وحدة مياه السقيلبية مجيدة فرج، في تصريح لـ سانا، أن أعمال المشروع تتضمن صيانة الخطوط المتضررة، وتنفيذ خطوط جديدة في الأحياء غير المخدمة بشبكة المياه، موضحة أن المشروع يشمل مد نحو 1900 متر من القساطل بأقطار تتراوح بين 32 و160 ميليمتراً، إضافة إلى تركيب سكورات لتنظيم توزيع المياه بين الأحياء.
 
ولفتت فرج إلى أن نحو 3500 نسمة من أهالي القرية سيستفيدون من أعمال تأهيل الشبكة، ولا سيما بعد عودة قسم كبير من السكان إليها عقب التحرير.
 
وتندرج هذه الأعمال ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين واقع الخدمات الأساسية في ريف حماة، وتأهيل البنية التحتية وتلبية احتياجات الأهالي، بالتزامن مع عودة السكان إلى قراهم ومناطقهم.

DSC04994 بدء تأهيل شبكة المياه في قرية عين الطاقة بريف حماة الغربي
DSC05027 بدء تأهيل شبكة المياه في قرية عين الطاقة بريف حماة الغربي


 

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