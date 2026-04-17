محافظ إدلب: إخلاء المتضررين من السيول في قرية الوسيطة وتقديم الدعم والإغاثة لهم

إدلب-سانا

أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أنّ المحافظة تتابع باهتمام بالغ تداعيات العاصفة الجوية التي ضربت مناطق ريف إدلب، ولا سيما قرية الوسيطة، مبيناً أنّ غزارة الأمطار أدّت إلى تسرّب المياه إلى عدد من المنازل وتسبّبت بأضرار لحقت بالأهالي، ما استدعى استجابة فورية من الجهات المختصة.

وأوضح عبد الرحمن في تصريح اليوم الجمعة أنّ قوى الأمن الداخلي وفرق الدفاع المدني باشرت، منذ اللحظات الأولى، تنفيذ أعمال الإخلاء وتأمين سلامة المدنيين، مشدداً على أنّ حماية أرواح المواطنين تمثّل أولوية قصوى في هذه الظروف الطارئة.

ودعا عبد الرحمن أهالي المناطق المتضررة، وخاصة في قرية الوسيطة، إلى التعاون الكامل مع فرق الطوارئ، والاستجابة الفورية لعمليات الإخلاء، والتوجّه إلى الأماكن الآمنة التي جرى تجهيزها حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وأكد أنّ الجهات المعنية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم الدعم والإغاثة، وتقييم الأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات العاصفة.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهّب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذّرت من تعرّض معظم المناطق السورية حتى فجر الأحد لزخّات مطرية غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية قوية، قد تؤدي إلى جريان الأودية وتجمّع المياه في المناطق المنخفضة، مع احتمال تشكّل خلايا ركامية عشوائية لا يمكن تحديد مواقعها مسبقاً، وما يرافقها من هطولات رعدية شديدة.