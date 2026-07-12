مبادرة “بأيدينا نترك أثراً” تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏

3X3A1020 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏

‏ ‏ريف دمشق-سانا

أطلقت منظمة “بنفسج”، بالتعاون مع مديرية تربية ريف ‏دمشق والمجلس المحلي في بلدة جديدة الوادي بريف دمشق، ‏اليوم الأحد، مبادرة “بأيدينا نترك أثراً” لإحياء الحديقة العامة ‏في البلدة، بمشاركة طلاب ومعلمين ومتطوعين، بهدف تعزيز ‏ثقافة العمل التطوعي وترسيخ الوعي البيئي لدى الطلاب.‏
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وتضمنت المبادرة أعمال تنظيف الحديقة، وزراعة الورود، ‏وإصلاح المقاعد والنافورة، وتعليق لوحات توعوية، في ‏رسالة تؤكد أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، وأن ‏الطلاب شركاء فاعلون في صناعة مجتمع أكثر جمالاً ‏واستدامة.‏

مدير مشاريع التعليم والحماية في منظمة بنفسج فؤاد عنكير مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏

وأوضح مدير مشاريع التعليم والحماية في منظمة “بنفسج” ‏فؤاد عنكير، لمراسل سانا أن فريق المنظمة اختار نشاطاً ‏تربوياً غير تقليدي يقوم على تعزيز وعي الأطفال بأهمية ‏النظافة، من خلال مشاركتهم عملياً في تنظيف الحديقة بالتعاون ‏مع عمال النظافة ليشعروا بقيمتها من خلال التجربة المباشرة ‏بأيديهم.‏

وأشار عنكير إلى أن المنظمة تعتزم تنفيذ مبادرات متنوعة في ‌‏16 مدرسة أخرى، ومواقع مختلفة، بهدف تعزيز روح ‏المبادرة وتنشيط المشاركة المجتمعية.‏

مديرة ثانوية جديدة الوادي هنادي كوكش مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏

من جانبها، أوضحت مديرة ثانوية جديدة الوادي هنادي كوكش، ‏أن الفعالية جاءت ضمن الأنشطة الصيفية للمدرسة، وشاركت ‏فيها 32 طالبة من الصفين السابع والثامن إلى جانب عدد من ‏المعلمات.‏

الطالبة ميريانا محمد سويد مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏

وعبر عدد من الطالبات عن سعادتهم بالمشاركة في الفعالية ‏التطوعية وما حملته من تجربة عملية عززت روح التعاون ‏والانتماء لديهن، حيث أكدت الطالبتان ميريانا سويد ونور ‏عباس أن هذا النشاط شكل تجربة مميزة بالنسبة لجميع ‏الطالبات، وأتاح لهن العمل بروح جماعية وترك أثراً طيباً في ‏نفوسهن، معتبرتين أن ما قدمنه اليوم خطوة جميلة لخدمة ‏بلدتهن وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية بين الطلاب.‏

ومنظمة بنفسج (‏Violet Organization‏) هي منظمة إنسانية ‏غير ربحية تعمل في مجالات الإغاثة والتنمية، بدأت نشاطها ‏كمبادرات تطوعية شبابية في نهاية عام 2011 مع بداية ‏الثورة السورية، وتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، ثم ‏تأسست بشكل رسمي عام 2013 بالتعاون مع عدد من ‏المنظمات الدولية، تركز على دعم الفئات المتضررة والأكثر ‏احتياجاً، وتنفذ برامج في مجالات متعددة، من أبرزها: التعليم، و‏الحماية، والصحة، والأمن الغذائي وسبل العيش، والمياه ‏والإصحاح، وبناء المجتمع.‏

3X3A1012 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1016 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1017 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1048 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1027 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1030 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1035 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1039 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1043 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1046 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1053 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1101 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1115 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1103 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏
3X3A1105 مبادرة "بأيدينا نترك أثراً" تحيي حديقة عامة بجديدة ‏الوادي ‏بريف دمشق وتعزز ثقافة التطوع‎ ‏

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