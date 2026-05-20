انخفاض درجات الحرارة وأمطار محتملة في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الأربعاء لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2-4 درجات مئوية في معظم المناطق السورية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال النهار غائماً جزئياً بشكلٍ عام يتحول إلى غائم أحياناً، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل الأمطار في أغلب المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصةً في المنطقة الساحلية، وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والجزيرة.

وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من حدوث ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والوسطى والمرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والساحلية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى عالٍ أحياناً خلال الليل.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: