انطلاق منافسات تجمع حمص في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت WRO 2026 بمشاركة 66 فريقاً

حمص-سانا

انطلقت اليوم الإثنين في المركز الوطني للمتميزين بحمص، منافسات تجمُّع حمص ضمن البطولة الوطنية لعلوم الروبوت WRO 2026، التي تنظمها هيئة التميز والإبداع على مدى يومين، بمشاركة 66 فريقاً في فئة مهام الروبوت، يمثلون محافظات حمص وحماة وحلب وإدلب.

وأوضحت مديرة الأولمبياد العلمي السوري دانيا قباني في تصريح لمراسل سانا، أن منافسات البطولة تقام هذا العام تحت الشعار العالمي “الروبوتات تلتقي بالثقافة”، وسط أجواء تنافسية بين الفرق المشاركة.

وأشارت قباني إلى أن البطولة شهدت للمرة الأولى مشاركة فريقين من محافظة إدلب من مدرسة المتفوقين، لافتة إلى أن تجمُّع حمص سبقه تجمُّعات دمشق وريفها والقنيطرة والسويداء، إضافة إلى تجمُّعي اللاذقية وطرطوس.

وبينت أن الفرق المتأهلة يتم اختيارها وفق مجموع علاماتها للانتقال إلى التصفيات النهائية للبطولة الوطنية، ومنها إلى أولمبياد الروبوت العالمي WRO 2026، الذي تستضيفه بورتوريكو هذا العام تحت شعار “الروبوتات تلتقي بالثقافة”.

ولفتت قباني إلى أن الفرق تخوض ثلاث جولات تنافسية، إلى جانب تنفيذ الشرط المفاجئ للفئات الثلاث، حيث تقدم حلولاً مبتكرة تعكس مهاراتها في تصميم الروبوتات وبرمجتها.

بدوره أوضح المنسق الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي الدكتور مهيب النقري في تصريح مماثل، أن هذه البطولة تمثل النسخة الثانية عشرة من المسابقة الوطنية، وتشكل جزءاً من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد الروبوت العالمي، مبيناً أن سوريا تشارك رسمياً في هذا الحدث منذ عام 2014.

وأشار النقري إلى أن مرحلة التجمّعات تشهد مشاركة أكثر من 137 فريقاً من مختلف الفئات العمرية بين 8 و22 عاماً، موزعين على الفئات الابتدائية والمتوسطة والعليا في مسابقة مهام الروبوت، مبيناً أن النهائيات الوطنية ستتضمن أيضاً منافسات مبدعي المستقبل ومهندسي المستقبل، معرباً عن أمله في تحقيق الطلبة السوريين نتائج متميزة وإحراز ميداليات في المنافسات العالمية.

وعبر عدد من المشاركين عن أهمية المسابقة، حيث أكدت سيرين غزال من مدرسة المتفوقين الأولى في حماة، أن المدرسة لعبت دوراً مهماً في التعريف بالبطولة وتأهيل الطلبة وتدريبهم للمشاركة فيها.

من جانبه أشار أسامة الكوس من المركز الوطني للمتميزين بحمص، إلى أن أبرز الصعوبات تمثلت في ضيق الوقت المخصص لإنجاز الروبوت وتنفيذ المهام المطلوبة منه.

بدوره أوضح علي سيف الدين من المركز الوطني للمتميزين بحمص أيضاً، أن فترة التحضير كانت قصيرة رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المدربون لتجاوز مختلف التحديات، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولة.

وتشكل مرحلة التجمّعات في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت WRO 2026 محطة أساسية لاختيار الفرق المتأهلة إلى النهائيات على مستوى الجمهورية، تمهيداً لتمثيل سوريا في المنافسات العالمية.