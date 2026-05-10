وفاة طفلين غرقاً في سد الساروت ونهر العاصي بريف حماة

حماة-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة، اليوم الأحد، من انتشال جثمان طفل توفي غرقاً في سد الساروت ببلدة خطاب في ريف حماة الشمالي.

وذكر قائد العمليات في المديرية طارق رمضان لـ مراسل سانا، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة الطفل الغريق البالغ من العمر 13 عاماً بعد عمليات بحث واستكشاف استغرقت عدة ساعات، مشيراً إلى أنها نقلت الجثمان إلى مشفى الحوراني في مدينة حماة لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لتسليمه لذويه.

بدوره، أوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة محمد مصدر في تصريح مماثل، أنه تم تسجيل حادثة غرق ثانية اليوم لطفل عمره 3 سنوات بعد سقوطه في مجرى نهر العاصي في بلدة الشريعة بمنطقة الغاب بريف حماة الغربي.

يشار إلى أن شهر نيسان الماضي شهد غرق طفل في منطقة بادية حماة، جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة المطرية التي تسببت أيضاً بإغلاق طريق أثريا–خناصر–الرقة عند مفرق قرية التناهج بريف المحافظة.