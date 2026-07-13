مشاركون في المنتدى السوري الأمريكي.. يؤسس لشراكات استثمارية جديدة ويعزز الانفتاح الاقتصادي

دمشق-سانا

أكد مشاركون في المنتدى السوري الأمريكي الأول الذي أقيم اليوم الإثنين في فندق داما روز بدمشق، أنه يشكل محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، ويفتح المجال أمام بناء شراكات جديدة بين رجال الأعمال في البلدين، بما يدعم توفير فرص العمل، وتنشيط الاستثمار، وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي.

مرحلة جديدة من التعافي

وأكد رئيس مجلس الأعمال السوري الأردني عماد النن، أن المنتدى يأتي في توقيت مهم بعد رفع العقوبات، ويعكس بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن مجالس الأعمال تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز التشبيك الاقتصادي بين سوريا والدول العربية والأجنبية، ولا سيما مع السوق الأمريكية التي تعد من أكبر الأسواق العالمية وأكثرها أهمية.

وأشار النن، إلى أن المنتدى يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، ويفتح المجال أمام توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يدعم حركة الإنتاج، ويعزز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

تعزيز العلاقات التجارية

بدوره، أوضح عضو المجلس السوري الأمريكي كمال هيكل في تصريح لـ سانا، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، انطلاقاً من أهمية الاقتصاد في دعم الاستقرار وخلق فرص العمل، مبيناً أن الهدف النهائي يتمثل في تحويل اللقاءات والمنتديات إلى استثمارات فعلية تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

رسالة إيجابية

من جهته، أوضح رئيس نادي الأعمال الدولي في لندن مصان نحاس أن المنتدى يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين الدوليين، ويعكس عودة سوريا إلى خارطة الاقتصاد العالمي، معتبراً أن المرحلة المقبلة مرشحة لاستقطاب استثمارات وشراكات استراتيجية مع شركات أمريكية ودولية في مختلف القطاعات.

الاهتمام العالمي بالاقتصاد السوري