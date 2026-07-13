الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري في مشفى حماة الوطني يقدمان أكثر من 136 ألف خدمة للمرضى
محافظ القنيطرة يستعرض مع وفد أممي واقع المحافظة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين
حملة شفاء 4 تجري عمليات نوعية في المشفى الوطني بدير الزور
افتتاح مسلخ دمشق الفني في الزبلطاني بعد إعادة تأهيله
“صدى الصمود” مشروع في ريف حلب الشمالي لإعادة تأهيل الأراضي والبنية التحتية
من السوق إلى المختبر.. المراحل التي تمر بها العينة التموينية لضمان سلامة المنتجات
معرض خيري في مدينة دورتموند الألمانية لدعم القطاعات الصحية في سوريا
وزير الزراعة ومحافظ حماة يناقشان واقع القطاع الزراعي في المحافظة
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