تسويق 75 ألف طن من القمح إلى مركز صوامع إزرع بريف درعا  

درعا-سانا



بلغت كميات القمح المسوقة إلى مركز صوامع إزرع في محافظة درعا نحو 75 ألف طن، مع استمرار عمليات تسليم المحصول من قبل المزارعين خلال موسم التسويق الحالي.



وأكد رئيس مركز صوامع إزرع نور الدين سليمان الحريري في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الكميات المستلمة منذ بداية الموسم وصلت حتى اليوم إلى ما يقارب 75 ألف طن، مشيراً إلى قدرة المركز على استقبال 15 ألف طن إضافية متوقع تسلمها حتى نهاية الموسم.



وأضاف الحريري: إن عمليات الاستلام تتم بسلاسة بعد اعتماد منصة الحجز الإلكتروني لتنظيم الدور، رغم أن بعض الفلاحين ما زالوا يجدون صعوبة في التعامل معها حالياً، إلا أن مرور الوقت سيُظهر أثرها الإيجابي في تخفيف الازدحام وتسهيل التخزين.



من جهتهم، أشار عدد من المزارعين الموجودين في المركز إلى سهولة عمليات التسليم هذا العام، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة الإسراع في صرف أثمان القمح المسلّم، نظراً لالتزاماتهم بدفع أجور الحصادات والآليات واليد العاملة المشاركة في عملية الحصاد.



وكانت المؤسسة السورية للحبوب قد أطلقت في الثامن من نيسان الماضي منصة إلكترونية لحجز واستلام القمح، لضمان استيعاب الكميات الموردة بانسيابية كاملة ودون تأخير، وحددت أربعة مراكز رئيسية في المحافظة لاستلام الأقماح في إزرع والصنمين وبصرى الشام ونوى.