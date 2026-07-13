تسويق 75 ألف طن من القمح إلى مركز صوامع إزرع بريف درعا  

IMG 3941 تسويق 75 ألف طن من القمح إلى مركز صوامع إزرع بريف درعا  

درعا-سانا
 
بلغت كميات القمح المسوقة إلى مركز صوامع إزرع في محافظة درعا نحو 75 ألف طن، مع استمرار عمليات تسليم المحصول من قبل المزارعين خلال موسم التسويق الحالي.
 
وأكد رئيس مركز صوامع إزرع نور الدين سليمان الحريري في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الكميات المستلمة منذ بداية الموسم وصلت حتى اليوم إلى ما يقارب 75 ألف طن، مشيراً إلى قدرة المركز على استقبال 15 ألف طن إضافية متوقع تسلمها حتى نهاية الموسم.
 
وأضاف الحريري: إن عمليات الاستلام تتم بسلاسة بعد اعتماد منصة الحجز الإلكتروني لتنظيم الدور، رغم أن بعض الفلاحين ما زالوا يجدون صعوبة في التعامل معها حالياً، إلا أن مرور الوقت سيُظهر أثرها الإيجابي في تخفيف الازدحام وتسهيل التخزين.
 
 من جهتهم، أشار عدد من المزارعين الموجودين في المركز إلى سهولة عمليات التسليم هذا العام، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة الإسراع في صرف أثمان القمح المسلّم، نظراً لالتزاماتهم بدفع أجور الحصادات والآليات واليد العاملة المشاركة في عملية الحصاد.
 
وكانت المؤسسة السورية للحبوب قد أطلقت في الثامن من نيسان الماضي منصة إلكترونية لحجز واستلام القمح، لضمان استيعاب الكميات الموردة بانسيابية كاملة ودون تأخير، وحددت أربعة مراكز رئيسية في المحافظة لاستلام الأقماح في إزرع والصنمين وبصرى الشام ونوى.

IMG 3910 scaled تسويق 75 ألف طن من القمح إلى مركز صوامع إزرع بريف درعا  
IMG 3952 scaled تسويق 75 ألف طن من القمح إلى مركز صوامع إزرع بريف درعا  
IMG 3965 scaled تسويق 75 ألف طن من القمح إلى مركز صوامع إزرع بريف درعا  
اختتام فعاليات معرض Med Expo 2025 ومؤتمر Dentex العلمي في طرطوس
الموارد المائية في درعا تفتح مسار وادي أبو الجاج وتحسّن الجريان في أودية المحافظة
وزارة الطاقة: خطة إسعافية على مرحلتين لضمان استمرارية مياه الشرب في دير الزور
لجنة “إنجاز” في درعا تبحث تسريع التعافي وإزالة معوقات إعادة الإعمار
القبض على 3 أشخاص من مروجي المخدرات بريف حلب الجنوبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك