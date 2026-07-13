التريمسة.. ذاكرة ألم وغياب لا تمحوها السنوات

مديرية الكهرباء في الرقة تواصل تأهيل الشبكة الكهربائية داخل المدينة
افتتاح مشروع تغذية محطات مياه سيجر العرشاني بالطاقة الشمسية غرب إدلب بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن
البدء بأعمال صيانة طريق سراقب – أريحا لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة الأهالي
وصول فرق البحث والإنقاذ القطرية إلى مواقع الحرائق في ريف اللاذقية
انتخابات مجلس الشعب في دير الزور.. روح المسؤولية لاختيار الأكثر كفاءة
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