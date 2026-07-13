وفد من منظمة الفاو يطلع على مشاريع الري والصرف في إدلب ويؤكد دعم القطاع الزراعي

إدلب-سانا

أجرى وفد من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو“، بمشاركة المدير الإقليمي للمنظمة جيمسون زفيزفاي، جولة ميدانية، ‏ اليوم الإثنين، ‏على عدد من المشاريع التابعة لمديرية الموارد المائية في محافظة إدلب، اطلع خلالها على سير العمل ومستوى الإنجاز فيها.

وتضمنت الجولة زيارة مشاريع الري والصرف في المحافظة، حيث اطلع الوفد على آليات تنفيذ المشاريع وسبل تعزيز الاستفادة من الموارد المائية، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي، وتأمين احتياجات المزارعين.

وأوضح مدير الموارد المائية في إدلب المهندس مصطفى سماق، في تصريح لـ سانا، أن المديرية تعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية على تأهيل شبكات الري والصرف المتضررة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة المساحات المزروعة، مبينا أن “الفاو” تقوم بإعادة تأهيل محطتي الروج الشمالية وعين الزرقا بالكامل، من أعمال مدنية ميكانيكية وكهربائية، في حين يجري تأهيل محطتي الجنوبية الأولى والبالعة بإشراف مديرية الموارد بإدلب من قبل منظمات أخرى.

وأشار سماق إلى أنه سيتم خلال موسم الري القادم تشغيل مشروع إرواء سهل الروج بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بالكامل، كونه خارج الخدمة طيلة سنوات الثورة، فيما سيتم لاحقاً تأهيل المحطة الجنوبية للمشروع، لافتاً إلى أن مشروع الروج يعتبر شريان الحياة للمزارعين والسهول باعتباره يروي نحو 10700 هكتار.

وفي تصريح مماثل، بيّن مدير زراعة إدلب المهندس مصطفى موحد، أن الجولة شملت عدداً من المواقع والمشاريع التي تنفذها المحافظة بدعم من المنظمة، منها خزانا قرية بسليا والنمرة ومحطتا الروج الشمالية وعين الزرقا، إضافةً إلى مدرسة حقلية في منطقة دركوش، وذلك بهدف متابعة هذه المشاريع ميدانياً، وآلية العمل فيها، للوقوف على الاحتياجات اللازمة لإنجازها في وقت قريب.

ولفت موحد إلى أن التعاون مع منظمة “الفاو” يشكل دعماً مهماً للقطاع الزراعي في المحافظة، لأن تطوير البنية التحتية المائية ينعكس بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي واستقرار المزارعين. وتأتي هذه الجولة في إطار جهود منظمة “الفاو” لدعم مشاريع إعادة تأهيل القطاع الزراعي في سوريا، ولا سيما في مجال إدارة الموارد المائية، فيما تولي مديرية الموارد المائية في إدلب أهمية كبيرة لتطوير مشاريع الري الحديثة وشبكات الصرف الزراعي، بهدف ترشيد استهلاك المياه ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار بالإنتاج.