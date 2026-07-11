وزير الداخلية يستعرض مع قادة الأمن الداخلي ‏بالمحافظات ‏مستجدات الواقع الأمني ‏

دمشق-سانا‏

ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب، بحضور نائبه ‏وعدد من ‏معاونيه، جلسة عمل مع قادة الأمن الداخلي في ‏المحافظات، جرى ‏خلالها استعراض مستجدات الواقع ‏الأمني، ومناقشة الخطط ‏والإجراءات المتخذة لتعزيز ‏الأمن والاستقرار‎.‎

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم ‏السبت، أن ‏الوزير خطاب وجه بتكثيف الإجراءات الأمنية ‏وفق الخطط ‏المعتمدة، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة ‏الميدانية، والاستجابة ‏السريعة لمختلف البلاغات ‏والحوادث، بما يعزز أمن المواطنين‎.‎

وكانت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية نفذت خلال الأيام ‏الماضية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة سلسلة عمليات ‏أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم داعش ‏الإرهابي في المنطقة الجنوبية، كما نجحت قوى الأمن الداخلي ‏بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في الإطاحة بكامل ‏أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، عبر ‏سلسلة مداهمات متزامنة وفي آنٍ واحد استهدفت مواقعهم المتفرقة ‏في دمشق وريفها.‏