وزير الداخلية يستعرض مع قادة الأمن الداخلي ‏بالمحافظات ‏مستجدات الواقع الأمني ‏

دمشق-سانا
ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب، بحضور نائبه وعدد من معاونيه، جلسة عمل مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات، جرى خلالها استعراض مستجدات الواقع الأمني، ومناقشة الخطط والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أن الوزير خطاب وجه بتكثيف الإجراءات الأمنية وفق الخطط المعتمدة، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية، والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث، بما يعزز أمن المواطنين.
وكانت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية نفذت خلال الأيام الماضية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية، كما نجحت قوى الأمن الداخلي بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في الإطاحة بكامل أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، عبر سلسلة مداهمات متزامنة وفي آنٍ واحد استهدفت مواقعهم المتفرقة في دمشق وريفها.