هيئة بحرية: تعرُّض سفينة لضربة بمقذوفين قبالة سواحل شمال قطر

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الخميس، عن تعرّض ناقلة لضربة بمقذوفين قبالة سواحل شمال قطر.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها على منصة إكس: “تلقينا بلاغاً بشأن وقوع حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال في قطر، حيث تعرضت ناقلة لضربة بمقذوفين مجهولي المصدر”، مضيفة أنه لم تصل معلومات مؤكدة بشأن سلامة الطاقم، أو حجم الأضرار، أو الأثر البيئي.
ونصحت الهيئة جميع السفن بتوخي الحذر أثناء الملاحة في المنطقة، وإبلاغ هيئة (UKMTO) عن أي نشاط مريب.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية أعلنت أمس عن إصابة ناقلة نفط بمقذوفين اصطدما بغرفة المحرك على بُعد 14 ميلاً بحرياً شمال شرق ليماء في سلطنة عُمان.