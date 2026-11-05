هيئة بحرية: تعرُّض سفينة لضربة بمقذوفين قبالة سواحل شمال قطر

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) اليوم الخميس، عن تعرّض ناقلة ‏لضربة بمقذوفين قبالة سواحل شمال قطر.‏

وقالت الهيئة في بيان على موقعها على منصة إكس: “تلقينا بلاغاً بشأن وقوع حادث على بعد ‌‏50 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال في قطر، حيث تعرضت ناقلة لضربة بمقذوفين مجهولي ‏المصدر”، مضيفة أنه لم تصل معلومات مؤكدة بشأن سلامة الطاقم، أو حجم الأضرار، أو ‏الأثر البيئي. ‏

ونصحت الهيئة جميع السفن بتوخي الحذر أثناء الملاحة في المنطقة، وإبلاغ هيئة ‌‏(‏UKMTO‏) عن أي نشاط مريب.‏

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية أعلنت أمس عن إصابة ناقلة نفط بمقذوفين اصطدما ‏بغرفة المحرك على بُعد 14 ميلاً بحرياً شمال شرق ليماء في سلطنة عُمان.‏