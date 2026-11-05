اليونيسف تحذّر من تصاعد الهجمات على أنظمة المياه في مناطق النزاع

نيويورك-سانا
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم الخميس من مخاطر الاستهداف المتصاعد لأنظمة المياه النظيفة ومياه الصرف الصحي خلال النزاعات وما يترتب على ذلك من تعرض المجتمعات، ولاسيما الأطفال لتفشي الأمراض وحرمانهم من مياه شرب آمنة.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن اليونيسف قولها اليوم الخميس في تقرير بعنوان “المياه تحت النيران”: إنها وثقت هجمات ألحقت الضرر بأنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وكذلك بالعاملين فيها والمستفيدين منها، في 23 دولة وإقليماً خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2021 إلى حزيران 2026، كاشفةً عن نمط متزايد من الهجمات طالت مناطق جغرافية أكثر اتساعاً حول العالم.
وأكدت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، أن الهجمات على أنظمة المياه والصرف الصحي ”تحرم الأطفال من مياه الشرب الآمنة ومن الخدمات الأساسية التي تعتمد على المياه لتعمل بفعالية”.
تعدد أنواع الهجمات
وحدّدت اليونيسف سبعة أنواع من الهجمات، تتراوح بين استهداف محطات المعالجة وخطوط الأنابيب والآبار، وصولاً إلى تلويث مصادر المياه، وفرض قيود على توريد قطع الغيار والمواد الكيميائية اللازمة لمعالجة المياه.
ومن بين الحالات العديدة التي وثقتها أفادت بأنه بحلول آذار2024، لم تتبق سوى محطة واحدة فقط من أصل 13 محطة لمعالجة المياه في ولاية الخرطوم تعمل بكامل طاقتها، بينما تعرض أكثر من 130 ألف متر من خطوط أنابيب الصرف الصحي للتدمير في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.
وأكّدت أن انقطاع إمدادات المياه يمكن أن يحدث حتى في حال بقاء الأنابيب والمضخات سليمة، مستشهداً بحالة العراق، حيث أدى هجوم بالمسيرات على حقل للغاز في تشرين الثاني 2025 إلى خفض إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان العراق بنحو 80%، ما اضطر السلطات إلى تقنين إمدادات الطاقة وتوزيعها بين مشاريع المياه والمستشفيات والمدن.
كما شددت اليونيسف على أن غياب المياه النظيفة يؤدي إلى سلسلة من التبعات الخطيرة، بما في ذلك عدم القدرة على تعقيم المعدات في المرافق الصحية، أو إجراء عمليات الولادة بشكل آمن، أو تحضير الحليب العلاجي المخصص للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد.
الأطفال يموتون في طوابير انتظار الماء
ووثّقت المنظمة أيضاً تعرض الأطفال للقتل أو الإصابة أو الأذى أثناء انتظارهم في طوابير للحصول على المياه، حيث أورد أمثلة متعددة من قطاع غزة، كما أشار إلى المخاطر المحدقة بالنساء والفتيات، اللواتي يتولين في أغلب الحالات مسؤولية جلب المياه لعائلاتهن، بما في ذلك مخاطر التعرض للعنف الجنسي وفقدان فرص التعليم.
وسلطت الضوء كذلك على المخاطر التي يواجهها العاملون في مرافق المياه، حيث سجلت الأمم المتحدة، على سبيل المثال، مقتل 14 موظفاً من مؤسسات المياه في لبنان خلال النزاع عام 2024.
دعوة لحماية المياه
ودعت اليونيسف أطراف النزاع، والدول الأعضاء، والجهات المانحة، والفاعلين في مجالي العمل الإنساني والتنمية إلى حماية أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في مناطق النزاع باعتبارها عنصراً لا غنى عنه لبقاء المدنيين، ولا سيما الأطفال.
وطالبت بحماية الأطفال والمجتمعات التي تسعى للحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وكذلك حماية العاملين في هذه القطاعات وفي قطاع الطاقة، وتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجالات الإنسانية والمياه والطاقة إلى المحتاجين، وللإمدادات الأساسية اللازمة لاستمرار عمل أنظمة المياه والطاقة.
نقص التمويل
وأشارت اليونيسف إلى أن الجهود التي يبذلها العاملون في المجال الإنساني لضمان الوصول إلى مياه نظيفة تتعرض للتقويض بسبب التخفيضات الحادة في التمويل.
وذكرت أنه في البلدان التي تشهد استجابة إنسانية منسقة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، يحتاج 137.9 مليون شخص إلى المساعدة في هذا المجال، في حين لم يتم توفير سوى 26% من التمويل المطلوب لعام 2026.
وفي حين أكدت راسل أن العاملين الإنسانيين يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على تدفق المياه، فإن “أعمال الإصلاح لا يمكن أن تكون بديلاً عن حماية هذه المرافق، وهو ما يفرضه القانون الدولي الإنساني”.