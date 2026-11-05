اليونيسف تحذّر من تصاعد الهجمات على أنظمة المياه في مناطق النزاع

نيويورك-سانا‏

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم الخميس من مخاطر الاستهداف المتصاعد ‏لأنظمة المياه النظيفة ومياه الصرف الصحي خلال النزاعات وما يترتب على ذلك من تعرض ‏المجتمعات، ولاسيما الأطفال لتفشي الأمراض وحرمانهم من مياه شرب آمنة.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن اليونيسف قولها اليوم الخميس في تقرير بعنوان “المياه تحت ‏النيران”: إنها وثقت هجمات ألحقت الضرر بأنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ‏وكذلك بالعاملين فيها والمستفيدين منها، في 23 دولة وإقليماً خلال الفترة الممتدة من كانون ‏الثاني 2021 إلى حزيران 2026، كاشفةً عن نمط متزايد من الهجمات طالت مناطق جغرافية ‏أكثر اتساعاً حول العالم.‏

وأكدت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، أن الهجمات على أنظمة المياه والصرف الصحي ‌‏”تحرم الأطفال من مياه الشرب الآمنة ومن الخدمات الأساسية التي تعتمد على المياه لتعمل ‏بفعالية”.‏

تعدد أنواع الهجمات

وحدّدت اليونيسف سبعة أنواع من الهجمات، تتراوح بين استهداف محطات المعالجة وخطوط ‏الأنابيب والآبار، وصولاً إلى تلويث مصادر المياه، وفرض قيود على توريد قطع الغيار والمواد ‏الكيميائية اللازمة لمعالجة المياه.‏

ومن بين الحالات العديدة التي وثقتها أفادت بأنه بحلول آذار2024، لم تتبق سوى محطة ‏واحدة فقط من أصل 13 محطة لمعالجة المياه في ولاية الخرطوم تعمل بكامل طاقتها، بينما ‏تعرض أكثر من 130 ألف متر من خطوط أنابيب الصرف الصحي للتدمير في قطاع غزة منذ ‏تشرين الأول 2023.‏

وأكّدت أن انقطاع إمدادات المياه يمكن أن يحدث حتى في حال بقاء الأنابيب والمضخات ‏سليمة، مستشهداً بحالة العراق، حيث أدى هجوم بالمسيرات على حقل للغاز في تشرين الثاني ‌‏2025 إلى خفض إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان العراق بنحو 80%، ما اضطر السلطات ‏إلى تقنين إمدادات الطاقة وتوزيعها بين مشاريع المياه والمستشفيات والمدن.‏

كما شددت اليونيسف على أن غياب المياه النظيفة يؤدي إلى سلسلة من التبعات الخطيرة، بما ‏في ذلك عدم القدرة على تعقيم المعدات في المرافق الصحية، أو إجراء عمليات الولادة بشكل ‏آمن، أو تحضير الحليب العلاجي المخصص للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد. ‏

الأطفال يموتون في طوابير انتظار الماء

ووثّقت المنظمة أيضاً تعرض الأطفال للقتل أو الإصابة أو الأذى أثناء انتظارهم في طوابير ‏للحصول على المياه، حيث أورد أمثلة متعددة من قطاع غزة، كما أشار إلى المخاطر المحدقة ‏بالنساء والفتيات، اللواتي يتولين في أغلب الحالات مسؤولية جلب المياه لعائلاتهن، بما في ذلك ‏مخاطر التعرض للعنف الجنسي وفقدان فرص التعليم.‏

وسلطت الضوء كذلك على المخاطر التي يواجهها العاملون في مرافق المياه، حيث سجلت الأمم ‏المتحدة، على سبيل المثال، مقتل 14 موظفاً من مؤسسات المياه في لبنان خلال النزاع عام ‌‏2024.‏

دعوة لحماية المياه

ودعت اليونيسف أطراف النزاع، والدول الأعضاء، والجهات المانحة، والفاعلين في مجالي ‏العمل الإنساني والتنمية إلى حماية أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في مناطق ‏النزاع باعتبارها عنصراً لا غنى عنه لبقاء المدنيين، ولا سيما الأطفال.‏

وطالبت بحماية الأطفال والمجتمعات التي تسعى للحصول على خدمات المياه والصرف ‏الصحي والنظافة الصحية، وكذلك حماية العاملين في هذه القطاعات وفي قطاع الطاقة، ‏وتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجالات الإنسانية والمياه والطاقة إلى ‏المحتاجين، وللإمدادات الأساسية اللازمة لاستمرار عمل أنظمة المياه والطاقة.‏

نقص التمويل

وأشارت اليونيسف إلى أن الجهود التي يبذلها العاملون في المجال الإنساني لضمان الوصول ‏إلى مياه نظيفة تتعرض للتقويض بسبب التخفيضات الحادة في التمويل. ‏

وذكرت أنه في البلدان التي تشهد استجابة إنسانية منسقة في قطاع المياه والصرف الصحي ‏والنظافة الصحية، يحتاج 137.9 مليون شخص إلى المساعدة في هذا المجال، في حين لم يتم ‏توفير سوى 26% من التمويل المطلوب لعام 2026.‏

وفي حين أكدت راسل أن العاملين الإنسانيين يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على تدفق المياه، ‏فإن “أعمال الإصلاح لا يمكن أن تكون بديلاً عن حماية هذه المرافق، وهو ما يفرضه القانون ‏الدولي الإنساني”.‏