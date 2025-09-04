بحضور وزيري السياحة والنقل.. جولة تجريبية على خط حديد الربوة دمر بدمشق

دمشق -سانا

جرت اليوم جولة تجريبية ميدانية على خط السكك الحديدية بين محطتي الربوة ودمر في دمشق بحضور وزيري السياحة مازن الصالحاني والنقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الخط الحديدي الحجازي محمد العجمي، والكاتب الإيرلندي ليون ماكرون، وعدد من المعنيين والمتخصصين في قطاع النقل.

الجولة تضمنت معاينة ميدانية لمسار الخط، والوقوف على حالته الفنية والتقنية، ومناقشة أبرز التحديات التي تعيق إعادة تشغيله، مع التأكيد على أهمية صيانته وتأهيله بما يضمن استدامة عمله في المرحلة المقبلة.

كما جرى مناقشة الحاجة إلى عربات نقل خاصة تتلاءم مع طبيعة المنطقة والغرض السياحي المرجو من تشغيل الخط، إلى جانب طرح عدد من الأفكار والمقترحات لمشاريع استثمارية تهدف إلى إحياء المسار وتوظيفه في دعم السياحة الداخلية.

وتم خلال الجولة تكريم عدد من سائقي القطارات القدامى الذين عملوا سابقاً على هذا المسار، تقديراً لعطائهم وجهودهم في خدمة النقل السككي.

وأكد وزيرا السياحة والنقل أهمية تفعيل الخط كمشروع نقل سياحي ترفيهي، يجمع بين الجذب السياحي والنقل العام، بما يُسهم في تعزيز النشاط السياحي في العاصمة دمشق ومحيطها، وخاصة في ظل تنامي الاهتمام بالمسارات التراثية والمشاريع المستدامة.