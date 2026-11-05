عين على السينما

دمشق-سانا

تأخذ سانا الثقافية القارئ هذا الأسبوع في جولة بين الأفلام المعروضة حديثاً في صالات السينما السورية، التي تدور أحداثها بين أجواء الرعب والأكشن والتشويق، مع عملين أجنبيين يقدمان حكايات عن قوى ومخلوقات غامضة تهدد حياة الشخصيات.

•الفيلم: اللوحة

النوع: رعب.

كيان شرير ينبثق من لوحة ويحوّل الكوابيس إلى واقع مرعب.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة: أنغوس ماكفادين، جون ريال، نيكوليت ماكيون.

قصة الفيلم: في منزل منعزل، يكتشف أب وابنه لوحة تبدو وكأنها تنبض بالحياة بصورة مقلقة، ومع بدء تحول كوابيسهما إلى واقع، ينبثق كيان شرير من اللوحة، يتغذى على الصدمات المكبوتة والذكريات المنسية.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

• الفيلم: احذر بويونا 2

النوع: أكشن ورعب.

مهمة طبية في الأمازون تتحول إلى مواجهة مع مفترس غامض.

بلد الإنتاج: ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة: لوغان مارشال غرين، جيسيكا روث، كيانا ماديرا، جاكسون بيوز، خوان بابلو شوك، ويل كلوز.

قصة الفيلم: ينطلق فريق من الأطباء في مهمة طبية إلى غابات الأمازون المطيرة، لكن سرعان ما يكتشف أفراده أن وجودهم غير مرحب به، إذ يجذب ظهورهم المفاجئ انتباه مفترس غامض يُعرف باسم بويونا، لتتحول المهمة إلى مواجهة محفوفة بالمخاطر.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.