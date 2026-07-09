التنمية الإدارية والطوارئ وإدارة الكوارث تعلنان عن شواغر وظيفية في عدد من ‏المحافظات

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، اليوم الأربعاء بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث، عن توافر شواغر وظيفية في محافظات دمشق، وريف دمشق، وحمص، ‏وحماة، وحلب، وإدلب، واللاذقية، وطرطوس، ودرعا، ودير الزور، والرقة.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوافرة ‏عبر الرابط الإلكتروني:‏

https://bit.ly/hiring20260702‎

وبيّنت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم 15-07-2026، داعيةً ‏الراغبين بالتقدم إلى تعبئة طلبات التوظيف عبر الرابط الإلكتروني:‏

https://bit.ly/applying20260702‎

ولفتت الوزارة إلى أن الموظف المثبت في القطاع العام يشترط في قبول طلبه ‏إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها، مع الإشارة إلى ‏أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب ‏العمل فيها.‏

وبيّنت الوزارة أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل: الاختصاص العلمي ‏العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، مشيرةً إلى ‏أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك ‏لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان وزارة التنمية الإدارية المستمر عن شواغر ‏وظيفية بالتنسيق مع الجهات العامة، بهدف استقطاب الكفاءات، وتلبية احتياجات ‏المؤسسات الحكومية من الموارد البشرية، وفق معايير مفاضلة معلنة وإجراءات ‏توظيف تعتمد الشفافية في اختيار المتقدمين.‏