التنمية الإدارية والطوارئ وإدارة الكوارث تعلنان عن شواغر وظيفية في عدد من ‏المحافظات

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية، اليوم الأربعاء بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عن توافر شواغر وظيفية في محافظات دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، وإدلب، واللاذقية، وطرطوس، ودرعا، ودير الزور، والرقة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوافرة عبر الرابط الإلكتروني:
https://bit.ly/hiring20260702
وبيّنت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم 15-07-2026، داعيةً الراغبين بالتقدم إلى تعبئة طلبات التوظيف عبر الرابط الإلكتروني:
https://bit.ly/applying20260702
ولفتت الوزارة إلى أن الموظف المثبت في القطاع العام يشترط في قبول طلبه إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها، مع الإشارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.
وبيّنت الوزارة أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل: الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان وزارة التنمية الإدارية المستمر عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع الجهات العامة، بهدف استقطاب الكفاءات، وتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية من الموارد البشرية، وفق معايير مفاضلة معلنة وإجراءات توظيف تعتمد الشفافية في اختيار المتقدمين.