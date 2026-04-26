انهيار ساتر ترابي لسبخة السيحة يغمر مساحات زراعية بريف حلب وتدخل عاجل للحد من الأضرار

حلب-سانا

أدى انكسار في الساتر الترابي لسبخة السيحة قرب قرية تل العقارب في ريف حلب الجنوبي، اليوم الأحد، إلى غمر نحو 10 هكتارات من الأراضي الزراعية بالمياه، ما تسبب بأضرار في المساحات المزروعة ضمن المنطقة.

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب، بالتعاون مع مديرية الموارد المائية وإدارة منطقة سمعان الجنوبية، على تدعيم الساتر الثاني، في محاولة لمنع استمرار تدفق المياه باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة في قرية تل العقارب، والحد من تفاقم الأضرار.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استجابة عاجلة لاحتواء الحادث، وضمان حماية أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية في المنطقة.

يذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الـ 20 من آذار، أدت إلى انهيار جزء من الساتر الترابي لسبخة السيحة في بلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، نتيجة تدفق المياه من نهر قويق وفائض الأمطار؛ ما تسبب بغمر نحو 600 هكتار من الأراضي الزراعية.

