الأحد المقبل.. انطلاق خدمة استخراج وثيقة «لا حكم عليه» في الحسكة ورأس العين

الحسكة-سانا

أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد انطلاق خدمة استخراج وثيقة خلاصة السجل العدلي (لا حكم عليه)، اعتباراً من الأحد المقبل في مديرية بريد الحسكة ومكتب بريد رأس العين، وذلك بالتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية، على أن تتوسع الخدمة تدريجياً لتشمل مكاتب بريد أخرى في المحافظة.

وأوضح حمد، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار توجه المؤسسة لتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عنهم، بما يعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة، موجهاً الشكر لإدارة المباحث الجنائية على تعاونها الذي أسهم في إيصال هذه الخدمة إلى أبناء محافظة الحسكة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد حمد أن المؤسسة السورية للبريد تعمل على تطوير دور مكاتب البريد لتصبح مراكز متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن البريد لم يعد يقتصر على نقل الرسائل والطرود، بل بات منصة وطنية لإيصال الخدمات الحكومية إلى المواطنين في مختلف المناطق.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في الحادي والعشرين من حزيران الماضي إعادة تفعيل مديرية بريد الحسكة، لتكون أول مؤسسة حكومية خدمية تستأنف عملها في المحافظة، بعد استكمال أعمال التأهيل والتجهيز، حيث باشرت كوادرها الفنية والإدارية تقديم خدماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب المتقاعدين، إلى جانب مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.