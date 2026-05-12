قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي ‏

القنيطرة-سانا‏

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عند مفرق قرية أم العظام وفي ‏بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين ‏نصبت حاجزاً مؤقتاً على مفرق قرية أم العظام، وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن ‏تنسحب من المنطقة دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.‏

وأشار المراسل إلى أن قوة ثانية للاحتلال مؤلفة من ٤ آليات عسكرية توغلت في ‏بلدة جباتا الخشب دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال، قبل أن تنسحب من البلدة.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت في وقت سابق اليوم، ‏على طريق قرى المشيدة – المعلقة – الحيران – ‏الرفيد، بريف القنيطرة الجنوبي ‏قبل أن تنسحب من المنطقة.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل ‌‏في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات ‌‏وتجريف الأراضي.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن ‌‏جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي ‌‏أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏