قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي ‏

القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عند مفرق قرية أم العظام وفي بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين نصبت حاجزاً مؤقتاً على مفرق قرية أم العظام، وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.
وأشار المراسل إلى أن قوة ثانية للاحتلال مؤلفة من ٤ آليات عسكرية توغلت في بلدة جباتا الخشب دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال، قبل أن تنسحب من البلدة.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت في وقت سابق اليوم، على طريق قرى المشيدة – المعلقة – الحيران – الرفيد، بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تنسحب من المنطقة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.