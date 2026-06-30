إقامة كرنفال الشباب الأول بحلب بمشاركة واسعة من ‏المبادرات والفرق التطوعية

‏ حلب-سانا

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أقيمت في مدينة حلب أمس الإثنين، بحضور محافظ حلب عزّام ‏الغريب، فعاليات كرنفال الشباب الأول الذي تنظمه مديرية شؤون ‏الشباب، بمشاركة واسعة من المبادرات والفرق التطوعية ‏والجهات الشبابية، ويستمر أربعة أيام.‏

وتضمن الكرنفال فعاليات متنوعة في مجالات الإعلام ‏والتصوير، والرياضة والترفيه، والمسرح، والثقافة، والإبداع ‏والاختراع، إلى جانب نشاطات موجهة لذوي الإعاقة، وأجنحة ‏للمديريات والمؤسسات العاملة في محافظة حلب، التي ‏استعرضت خدماتها وبرامجها المخصصة للشباب.‏

وأوضح مسؤول شؤون الشباب في سوريا، علي حلاق، في ‏تصريح لمراسل سانا، أن الكرنفال هو الأول من نوعه في ‏سوريا بعد التحرير، ويأتي في إطار جهود مؤسسة شؤون ‏الشباب لتمكين الشباب في المجالات الثقافية والفنية والرياضية ‏والفكرية، واحتضان مواهبهم، وتوفير مساحة تتيح لهم التعبير ‏عن قدراتهم وإبداعاتهم.‏

وأشار حلاق إلى أن جميع أعمال التنظيم والتجهيز أُنجزت ‏بأيدي شباب متطوعين، مبيناً أن الإقبال الكبير الذي شهده ‏الكرنفال يعكس حيوية المجتمع السوري، ويؤكد رغبة الشباب ‏في المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم، معرباً عن أمله في تعميم ‏هذه التجربة على مختلف المحافظات.‏

من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، ‏مسؤول شؤون الشباب والرياضة، المهندس يوسف الشبلي، أن الكرنفال يعد الأول من نوعه في المحافظة، ويهدف إلى ‏احتضان الطاقات والمواهب الشبابية، وإتاحة الفرصة أمامها ‏لعرض إبداعاتها في مختلف المجالات.‏

وأعربت الزائرة نهلا الحسن عن سعادتها بالمشاركة في ‏الكرنفال، مشيرةً إلى أن الكرنفال أظهر حجم التطور في العمل ‏الشبابي، وعزز روح الاندماج والتواصل بين الشباب من ‏مختلف المناطق، فيما أعربت الزائرة أريج حمامي التي ‏حضرت الكرنفال برفقة أطفالها، عن أملها في استمرار تنظيم ‏مثل هذه الفعاليات، لما لها من دور في تنشيط الحركة الثقافية ‏والاجتماعية وإبراز الطاقات الشابة.‏

ويشكل الكرنفال منصة للتعريف بالمبادرات الشبابية وتبادل ‏الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في تشجيع العمل التطوعي، ‏وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، وسط حضور ‏جماهيري لافت وتفاعل كبير مع مختلف الأنشطة والفعاليات.‏