إقامة كرنفال الشباب الأول بحلب بمشاركة واسعة من ‏المبادرات والفرق التطوعية

حلب-سانا
أقيمت في مدينة حلب أمس الإثنين، بحضور محافظ حلب عزّام الغريب، فعاليات كرنفال الشباب الأول الذي تنظمه مديرية شؤون الشباب، بمشاركة واسعة من المبادرات والفرق التطوعية والجهات الشبابية، ويستمر أربعة أيام.
وتضمن الكرنفال فعاليات متنوعة في مجالات الإعلام والتصوير، والرياضة والترفيه، والمسرح، والثقافة، والإبداع والاختراع، إلى جانب نشاطات موجهة لذوي الإعاقة، وأجنحة للمديريات والمؤسسات العاملة في محافظة حلب، التي استعرضت خدماتها وبرامجها المخصصة للشباب.
وأوضح مسؤول شؤون الشباب في سوريا، علي حلاق، في تصريح لمراسل سانا، أن الكرنفال هو الأول من نوعه في سوريا بعد التحرير، ويأتي في إطار جهود مؤسسة شؤون الشباب لتمكين الشباب في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والفكرية، واحتضان مواهبهم، وتوفير مساحة تتيح لهم التعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم.
وأشار حلاق إلى أن جميع أعمال التنظيم والتجهيز أُنجزت بأيدي شباب متطوعين، مبيناً أن الإقبال الكبير الذي شهده الكرنفال يعكس حيوية المجتمع السوري، ويؤكد رغبة الشباب في المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم، معرباً عن أمله في تعميم هذه التجربة على مختلف المحافظات.
من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، مسؤول شؤون الشباب والرياضة، المهندس يوسف الشبلي، أن الكرنفال يعد الأول من نوعه في المحافظة، ويهدف إلى احتضان الطاقات والمواهب الشبابية، وإتاحة الفرصة أمامها لعرض إبداعاتها في مختلف المجالات.
وأعربت الزائرة نهلا الحسن عن سعادتها بالمشاركة في الكرنفال، مشيرةً إلى أن الكرنفال أظهر حجم التطور في العمل الشبابي، وعزز روح الاندماج والتواصل بين الشباب من مختلف المناطق، فيما أعربت الزائرة أريج حمامي التي حضرت الكرنفال برفقة أطفالها، عن أملها في استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات، لما لها من دور في تنشيط الحركة الثقافية والاجتماعية وإبراز الطاقات الشابة.
ويشكل الكرنفال منصة للتعريف بالمبادرات الشبابية وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في تشجيع العمل التطوعي، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير مع مختلف الأنشطة والفعاليات.