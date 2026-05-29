مراكز إيواء ومساعدات إنسانية للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه الفرات في حويجة كاطع بدير الزور

دير الزور-سانا

تواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور، بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، اليوم الجمعة، توزيع مساعدات إنسانية للأهالي المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في منطقة حويجة كاطع، وذلك داخل مركز الإيواء في مدرسة عمر بن الخطاب.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور، مهند حنيدي في تصريح لمراسل سانا، أن محافظة دير الزور شكلت فرق استجابة طارئة نتيجة ارتفاع منسوب المياه، وتم تحديد المناطق الأكثر خطورة حفاظاً على سلامة الأهالي، ولا سيما في المناطق المهددة بالغمر.

وأشار حنيدي إلى أنه تم إنذار وإخلاء بعض المناطق المتضررة، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني، إضافة إلى تقديم الدعم الطبي والغذائي للأسر المتضررة، والعمل جارٍ على افتتاح مراكز أخرى عند الحاجة.

بدوره، أكد منسق المنطقة في الهلال الأحمر العربي السوري بدير الزور، مجد عباس، في تصريح مماثل، أنه تم تجهيز مركزي إيواء لأهالي حويجة صكر وحويجة كاطع، وتوزيع المستلزمات الأساسية من بطانيات وإسفنجات ومواد غذائية.

وأضاف عباس: إن مدرسة التطبيقات في حي الحويقة تضم حالياً 32 عائلة، فيما تستضيف مدرسة عمر بن الخطاب 75 عائلة، مشيراً إلى أنه ومع تزايد أعداد الوافدين قد يتم افتتاح مركز إيواء جديد خلال الفترة القادمة.

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء وإقامة مراكز إيواء مجهزة، بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.‏