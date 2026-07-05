6500 حريق استجاب لها الدفاع المدني خلال حزيران الماضي



دمشق-سانا



أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن العدد الكلي للحرائق التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري التابعة للوزارة خلال شهر حزيران الماضي بلغ 6500 حريق.



وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الحرائق المذكورة تنوعت بين 4026 حريقاً في أراضٍ ومحاصيل زراعية، و2474 حريقاً متفرقاً في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية).



وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعلن في الرابع عشر من أيار الماضي، عن إطلاق حملة “وعيك بعملك… معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق”، واستمرت الحملة حتى يوم الـ28 من حزيران الماضي، بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية، وتعزيز السلوكيات الوقائية للحد من مسبباتها.