قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتستهدف طريقاً في ريف درعا بقنابل صوتية

القنيطرة – درعا-سانا



توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة مؤلفة من خمس آليات عسكرية، توغلت من تل الأحمر الغربي باتجاه قمة تل الأحمر الشرقي.



وفي ريف درعا الغربي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أيضاً طريق عابدين – معرية بقنابل صوتية ألقتها طائرات مسيّرة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت، أمس الجمعة، في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الأوسط بقوة مؤلفة من آليتين عسكريتين، كما توغلت في محيط قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي بقوة ضمت أربع آليات عسكرية وجرافة، حيث أزالت حجارة كانت تغلق الطريق المؤدي إلى منطقة العارضة.



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من ‏خلال ‌‏توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف‎.‎



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‌‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.