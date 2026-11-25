عدن-سانا

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 1212 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 24 تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الانتهاكات شملت القصف والقنص، واستهداف المدنيين والنازحين والأطفال والطواقم الطبية، وزراعة الألغام، والاختطاف والاعتقال التعسفي، فضلاً عن مداهمة المنازل واستهداف المؤسسات التعليمية والدينية وتخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية.



وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم امرأتان وطفل وممرض، وإصابة 52 آخرين، بينهم 20 طفلاً وأربع نساء، إضافةً إلى تضرر 15 منزلاً ومنشأة مدنية و14 مركبة.



كما وثّقت الشبكة احتجاز واختطاف 1123 مدنياً على الحواجز والنقاط التابعة للميليشيا على الطرق بين تعز ولحج، حيث تعرضوا للتفتيش والتهديد بالسلاح.

تفاقم الأزمة المعيشية

كما حذّر التقرير من تفاقم الأوضاع المعيشية في مدينة تعز جراء تشديد القيود على المنافذ، مشيراً إلى تراجع حركة المركبات الداخلة إلى المدينة بأكثر من 98 بالمئة، من نحو 8 إلى 10 آلاف مركبة يومياً إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة.

ولفت إلى أن المخزون الغذائي المتاح لا يغطي سوى 10 بالمئة من احتياجات السكان، بينما تراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 بالمئة، والغاز بنسبة 97.3 بالمئة، والبنزين بنسبة 96.3 بالمئة، والديزل بنسبة 97.2 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 60 بالمئة وأسعار المشتقات النفطية والغاز بنحو 300 بالمئة.

تحذيرات من انهيار الخدمات الصحية

وحذّر التقرير من تداعيات خطيرة على القطاع الصحي، تشمل تأثر نحو 462 ألف طفل دون الخامسة، وحرمان مئات آلاف النساء من خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن تهديد نقص اللقاحات بحرمان أكثر من 79 ألف طفل دون العام من التحصين، وتراجع حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة.



ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى التدخل العاجل لتأمين الطرق ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والبضائع، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية، محذّرةً من أن استمرار الأزمة ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في تعز والمناطق المجاورة.



وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس مقتل وإصابة 97 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية خلال تنفيذ 697 عملية عسكرية في جبهات قتالية عدة، ضمن عملية “فجر اليمن”.



ورحّبت الحكومة اليمنية أمس بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قادة ميليشيا الحوثي، على خلفية تصعيدها العسكري في اليمن، واستهدافها البنية التحتية في السعودية، وتهديدها أمن الملاحة البحرية في المنطقة.