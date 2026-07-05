إطلاق عمل مكتب شركة كيمونيكس في سوريا لدعم ‏جهود التعافي في البلاد

دمشق-سانا

اٌقيم اليوم الأحد في فندق البوابات السبع بدمشق حفل ‏إطلاق عمل مكتب شركة “كيمونيكس” في سوريا، وذلك ‏بحضور رسمي، إضافةً إلى ممثلي ‏الجهات الشريكة ‏والمؤسسات المحلية ‏والدولية‎.‎

وتعمل شركة “كيمونيكس” في سوريا، جنباً إلى ‏جنب مع ‏المؤسسات والمنظمات والمجتمعات المحلية لدعم ‌‏قطاعات التعليم والخدمات الأساسية والاستجابة للطوارئ، ‏وبناء ‏القدرات المؤسسية، ودعم عملية التعافي في البلاد‎ .

ونفذت الشركة منذ عام 2012 برامج ‏استقرار وتنمية في ‏سوريا تجاوزت قيمتها 572 مليون دولار ‏أمريكي، وذلك ‏من خلال 24 مشروعاً، وما يقارب 600 جهة ‏مستفيدة ‏لمنظمات سورية محلية‎.‎

‎دعم جهود التعافي

وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أشار الرئيس التنفيذي ‏للشركة جيمس بوتشر إلى أن افتتاح مكتب ‏كيمونيكس في دمشق يجسد ‏التزام الشركة بمواصلة دعم ‏جهود التعافي التي يقودها ‏السوريون، من خلال شراكات ‏طويلة الأمد، وخبرات فنية ‏متخصصة‎.‎

وقال بوتشر: إن أكثر من 14 عاماً من العمل في سوريا ‏شملت دعم ‏برامج التعافي المبكر والتعليم، وتعزيز ‏المجتمع المدني ‏والاستجابة للطوارئ، بالشراكة مع ‏المؤسسات والمجتمعات ‏المحلية مجدداً الالتزام بالعمل ‏جنباً إلى جنب مع الشركاء ‏السوريين، لدعم تنمية شاملة ‏ومستدامة تنطلق من احتياجات ‏المجتمع المحلي‎.‎

إعادة الإعمار وبناء المستقبل

من جانبه، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري ‏رائد الصالح في كلمة له خلال ‏الحفل، أن افتتاح المكتب ‏الدائم لكيمونيكس في دمشق يجسد انتقال ‏الشراكات التي ‏ولدت في زمن الاستجابة الإنسانية إلى شراكات ‏تقود ‏التعافي وإعادة الإعمار وبناء المستقبل‌‏.‎

‎ ‎وبيّن الوزير الصالح أن الوزارة بدأت التواصل مع ‏كيمونيكس قبل نحو 12 عاماً ‏في ظل ظروف إنسانية ‏بالغة الصعوبة، وساهمت المعدات ‏والآليات التي قدمتها ‏في تطوير القدرة على الاستجابة السريعة ‏والفاعلة‎.‎

ضرورة لمواصلة التعافي

من جانبه، أوضح ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ‏بهجت حجار، أن الشراكة بين المؤسسات الحكومية ‏والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين ‏تشكل ضرورة لمواصلة مسيرة التعافي وبناء المستقبل، ‏مشيراً إلى أن الحكومة السورية تعمل على الانتقال من ‏مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي وإعادة الإعمار ‏عبر شراكات متكاملة، مع احترام أولويات المجتمعات ‏المحلية، وتعزيز ملكية السوريين لمسار التعافي، بما ‏يضمن استدامته‎.‎

‎ ‎وأشار حجار إلى أن الحكومة أطلقت أولويات التعافي ‏المبكر، كما أعدت الوزارات استراتيجياتها للمرحلة ‏المقبلة، وتنفيذ التدخلات يتم ضمن إطار الشراكة ‏والتنسيق لتحقيق أثر مستدام في ظل محدودية الموارد، ‏مؤكداً أن رؤية “سوريا بلا مخيمات”، التي تبنتها الرئاسة ‏وشُكلت لجنة حكومية لتنفيذها، تتطلب تعاوناً واسعاً ‏واستثمارات طويلة الأمد وتنسيقاً بين جميع الشركاء، ‏لضمان عودة كريمة وآمنة للسوريين، وتعزيز الاستقرار ‏والتنمية‎.‎

وأسست شركة كيمونيكس عام 1975، مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، وتعمل على تعزيز التغيير الهادف حول العالم، من خلال تقديم خدمات شاملة وبرامج لتحسين سبل العيش ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي.