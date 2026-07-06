افتتاح أربعة مكاتب ونوافذ خدمية جديدة لتوسيع الخدمات البريدية في درعا

درعا-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد أربعة مكاتب ونوافذ خدمية جديدة في محافظة درعا، في إطار توسيع انتشار الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل عنهم.

وأوضح رئيس مكتب بريد خربة غزالة زاهي فنيش، في تصريح لـ سانا، أن الافتتاح شمل مكتبين بريديين في مدينتي إنخل وخربة غزالة، إضافةً إلى كوة بريد في مديرية النقل، وأخرى في بلدة نمر.

وبيّن أن مكتب خربة غزالة يقدم باقة من الخدمات، تشمل صرف رواتب المتقاعدين وفق نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وخدمات حوالات “شام كاش” سحباً وإيداعاً، وإصدار وثيقة غير موظف، وتوزيع البريد الرسمي والعادي، وخدمات الجامعة الافتراضية، إلى جانب خدمات أخرى يحتاجها المواطنون بصورة يومية.

وأشار فنيش إلى أن افتتاح هذه المكاتب يسهم في توسيع نطاق الخدمات البريدية، ويخفف مشقة التنقل عن المواطنين، ولا سيما كبار السن والمتقاعدين، من خلال تقليل الحاجة إلى مراجعة المراكز الرئيسية في المحافظة.

بدوره أشار أيمن نقاوة من مركز البريد في خربة غزالة إلى أن افتتاح المركز يسهم في تسهيل حصول المتقاعدين على رواتبهم ومستحقاتهم، وخاصة أن كثيراً منهم يعانون أوضاعاً صحية تجعل الانتقال إلى مركز المحافظة أمراً مرهقاً بالنسبة لهم، مضيفاً: إن وجود الخدمات بالقرب من أماكن سكنهم يوفر عليهم الوقت والجهد وأعباء السفر المتكرر.

من جهته، أوضح المواطن فضل جابر أن افتتاح مكتب البريد في خربة غزالة أنهى معاناة السفر إلى مدينة درعا للحصول على الخدمات، وسهّل إنجاز المعاملات.

وتواصل مديرية بريد درعا توسيع انتشار خدماتها في مختلف مناطق المحافظة، في إطار خطط المؤسسة السورية للبريد الرامية إلى تطوير البنية الخدمية، وتحسين جودة الخدمات البريدية والإلكترونية وتقريبها من التجمعات السكانية.