بدء استلام محصول القمح من المزارعين المتعاقدين مع فرع مؤسسة إكثار البذار في درعا

درعا-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة درعا اليوم الإثنين، عمليات استلام محصول القمح من المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة للموسم الزراعي الحالي، وسط إجراءات تنظيمية وفنية تهدف إلى تسهيل عمليات التسويق وضمان استلام المحصول وفق المواصفات المعتمدة.

IMG 3297 بدء استلام محصول القمح من المزارعين المتعاقدين مع فرع مؤسسة إكثار البذار في درعا

وشهد مركز استلام محصول القمح في مدينة إزرع بريف درعا، إقبالاً من المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة، وسط قيام اللجان المختصة بفحص العينات وتحديد درجات الجودة والأصناف قبل استكمال إجراءات الاستلام والصرف وفق الأنظمة المعمول بها.

وأوضح مدير فرع المؤسسة جمال التركماني في تصريح لمراسل سانا، أن المؤسسة بدأت منذ الأول من تموز الجاري باستلام عينات البذار المسحوبة من حقول 800 مزارع متعاقد مع المؤسسة، مشيراً إلى أن كمية الإنتاج هذا الموسم تقدر بـ 10 آلاف طن تقريباً.

IMG 3327 بدء استلام محصول القمح من المزارعين المتعاقدين مع فرع مؤسسة إكثار البذار في درعا

وحول آلية الاستلام أشار التركماني إلى أن لجان المؤسسة تقوم بسحب العينات وإيداعها في المخبر، حيث تخضع لفحوص مخبرية، تشمل اختبارات الفينول والنيماتودا، للتأكد من مطابقتها معايير الجودة والنقاوة المعتمدة قبل قبولها كبذار.

من جهتهم أعرب عدد من المزارعين عن ارتياحهم لسير عمليات الاستلام، حيث أشار أكرم بدر القلاب إلى سلاسة عمليات تفريغ القمح رغم وفرة الإنتاج لهذا العام، حيث يقدر إنتاج الدونم الواحد بين 400 و 500 كيلوغرام، مطالباً بدعم القطاع الزراعي بالأسمدة والمحروقات لتعزيز الإنتاج.

وتأتي عمليات استلام القمح في إطار الجهود الهادفة إلى تأمين احتياجات المؤسسة من البذار المعتمدة للمواسم المقبلة، والحفاظ على جودة الأصناف المنتجة، بما يدعم خطط تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

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