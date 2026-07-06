لتسريع ورفع مستوى الخدمات… افتتاح مقر جديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة حماة

جولة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص الصحي في درعا للتأكد من ضم العاملين إلى مؤسسة التأمينات
رابطة الناجين من سجن تدمر تنظم فعالية في حماة إحياء لذكرى شهداء مجزرة تدمر
مشروع لتزفيت وتأهيل طريق البغيلية في دير الزور ضمن حملة “دير العز”
مرور حمص يوضح إجراءات ترخيص الدراجات النارية غير المرخصة
وزير الثقافة ونظيره السعودي يجريان جولة على أجنحة المتحف الوطني بدمشق
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