افتتاح جسر الرشيد في الرقة وإعادته إلى الخدمة‎ ‎بعد أربعة ‏أشهر من العمل‎

الرقة-سانا
افتُتح اليوم الإثنين جسر الرشيد على نهر الفرات في مدينة الرقة، ووُضع في الخدمة بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر، ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ الرقة عبد الرحمن سلامة.
وأنهت المؤسسة السورية للبناء والتشييد في محافظة الرقة أعمال تأهيل الجسر الذي تعرض للتدمير في وقت سابق، واستغرقت أعمال إعادة تأهيله أربعة أشهر.
وتضمنت أعمال التأهيل استخدام نحو 180 طناً من الحديد، و40 طناً من الكابلات، و1600 متر مكعب من البيتون، فيما جرى تصميم الجسر ليستوعب حمولات تزيد على 100 طن، بما يضمن عودته إلى الخدمة بكفاءة عالية.
وشارك في تنفيذ المشروع 10 مهندسين ونحو 100 عامل، ضمن خطة لإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية في المحافظة.
ويعد جسر الرشيد أحد أهم الجسور في مدينة الرقة، إذ يربط ضفتي نهر الفرات، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين ونقل البضائع، كما تمثل إعادة افتتاحه خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، واستعادة المرافق الخدمية والتنموية، بما يدعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.