افتتاح جسر الرشيد في الرقة وإعادته إلى الخدمة‎ ‎بعد أربعة ‏أشهر من العمل‎

الرقة-سانا

افتُتح اليوم الإثنين جسر الرشيد على نهر الفرات في مدينة ‏الرقة، ووُضع في الخدمة بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله، ‏وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر، ووزير الأشغال العامة ‏والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ الرقة عبد الرحمن ‏سلامة‎.‎

وأنهت المؤسسة السورية للبناء والتشييد في محافظة الرقة ‏أعمال تأهيل الجسر الذي تعرض للتدمير في وقت سابق، ‏واستغرقت أعمال إعادة تأهيله أربعة أشهر‎.‎

وتضمنت أعمال التأهيل استخدام نحو 180 طناً من الحديد، ‏و40 طناً من الكابلات، و1600 متر مكعب من البيتون، فيما ‏جرى تصميم الجسر ليستوعب حمولات تزيد على 100 طن، ‏بما يضمن عودته إلى الخدمة بكفاءة عالية‎.‎

وشارك في تنفيذ المشروع 10 مهندسين ونحو 100 عامل، ‏ضمن خطة لإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية في المحافظة‎.‎

ويعد جسر الرشيد أحد أهم الجسور في مدينة الرقة، إذ يربط ‏ضفتي نهر الفرات، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين ونقل ‏البضائع، كما تمثل إعادة افتتاحه خطوة مهمة في إطار جهود ‏الدولة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، واستعادة المرافق ‏الخدمية والتنموية، بما يدعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية في ‏المحافظة‎.‎