طوارئ دير الزور تطلق حملة “معاً فراتنا آمن 2” للحد من حالات الغرق 

دير الزور-سانا



أطلقت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور اليوم الإثنين حملة التوعية “معاً فراتنا آمن 2” للحد من حالات الغرق، عبر جلسات توعية مع وجهاء وأعيان المناطق المستهدفة وأهاليها وأطفالهم، إضافة إلى زيارات منزلية وأنشطة تعليمية وترفيهية.



وأوضح مدير مركز العمليات في المديرية البراء الحمد في تصريح لمراسل سانا أن الحملة جاءت استكمالاً لحملة “معاً فراتنا آمن” التي نُفذت الصيف الماضي، وتهدف إلى التقليل من حالات الغرق في المحافظة.



وبيّن أن فرق المديرية انطلقت من أربعة محاور تشمل بلدتي المريعية والجفرة، وبلدة حطلة، وقريتي الحسينية والجنينة، إضافةً إلى بلدة عياش، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف ريف المحافظة ومدينة دير الزور خلال مدة تتراوح بين 20 يوماً وشهر واحد.



ولفت الحمد إلى أن الحملة تتضمن زيارات منزلية للأهالي، واجتماعات مع وجهاء وأعيان كل منطقة، إلى جانب أنشطة توعوية وترفيهية للكبار والصغار، وفعاليات ختامية يومية للأطفال، مبيناً أن الأيام القادمة ستشهد اختيار مجموعة من شباب القرى والبلدات الواقعة على سرير نهر الفرات لتدريبهم على الغطس.



بدوره، أوضح أحمد الصالح قائد فريق في جمعية “خطى الأمان” المشاركة في الحملة أنهم نفذوا زيارات منزلية في بلدتي الجفرة والمريعية لتعريف الأهالي بحالات الغرق وأسبابها وطرق الوقاية منها.



من جانبه، أكد رئيس مجلس الصلح في بلدة المريعية عبد القادر مصطفى أهمية جلسات التوعية للأهالي، ولا سيما النساء والأطفال، في ظل خطورة السباحة خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.



وتأتي الحملة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات، استكمالاً لحملة العام الماضي، ولا سيما بعد ارتفاع حالات الغرق التي شهدتها محافظة دير الزور منذ بداية الموسم الحالي.

