السورية للبريد والخطوط الجوية توقعان اتفاقية لنقل الطرود البريدية الدولية

دمشق-سانا

وقّعت المؤسسة السورية للبريد ومؤسسة الخطوط الجوية السورية اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون لتنظيم نقل الطرود البريدية الدولية عبر مطار دمشق الدولي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجّه مؤسسة البريد نحو تنظيم وتسريع نقل الطرود البريدية الدولية.