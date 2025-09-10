ورشات قديمة تزدهر بفن الفخار.. تراث أصيل يزين بيوت اللاذقية

مشاهد من تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق
تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية حول انتشار قوات الأمن الداخلي بالسويداء لتنفيد وقف إط
الأمن العام يضبط مستودعاً ضخماً من بقايا النظام البائد يختص بتعليب حبوب الكبتاغون
اجتماع تشاوري لتطوير الخطة الوطنية للطوارئ والكوارث ونظام الإنذار المبكر
واقع وتحديات مياه الشرب والحلول اللازمة في ورشة عمل بمحافظة حلب
